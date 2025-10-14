La Municipalidad de Santa Fe impulsa la puesta en valor de los paradores de la Costanera y llama a licitación

El intendente Juan Pablo Poletti busca fortalecer la actividad recreativa, generar empleo y consolidar a Santa Fe para eventos y actividades al aire libre

La Municipalidad de Santa Fe llama a licitación para concesionar los paradores de las playas de la costanera Este y costanera Oeste

La Municipalidad de Santa Fe envió al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para avanzar en el proceso de licitación pública destinado a la concesión y explotación de los paradores de playa N.º 1, 3, 5 y 6 ubicados en la costanera Este y costanera Oeste de la ciudad .

El objetivo es garantizar la prestación de servicios turísticos y recreativos, potenciar la actividad gastronómica en la zona y promover inversiones privadas que contribuyan al desarrollo de la ribera santafesina.

La iniciativa propone autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a elaborar el Pliego Único de Bases y Condiciones para convocar a licitación pública. Las concesiones tendrán un plazo de tres años –con opción de prórroga por dos años más–, excepto en el caso del parador N.º 3, ubicado junto al Lawn Tennis, cuya concesión será por cuatro años, con la misma posibilidad de extensión.

En cada uno de los paradores se prevé la instalación de servicios gastronómicos, deportivos, turísticos y culturales de interés para vecinos y visitantes, con criterios de desarrollo sostenible. Los oferentes deberán presentar proyectos de inversión que incluyan mejoras en infraestructura, mantenimiento del espacio público, iluminación, limpieza de playas y sanitarios, además de servicios complementarios como duchas, bicicleteros y rampas de accesibilidad.

Asimismo, el proyecto habilita al Ejecutivo Municipal a otorgar una prórroga excepcional de las concesiones vigentes en los paradores N.º 5 y N.º 6, ambos ubicados en la Costanera Este, hasta el final de la temporada estival 2025/2026. Esta medida busca garantizar la continuidad de los servicios durante el proceso licitatorio, considerando además que los actuales concesionarios realizaron inversiones significativas en infraestructura durante el período pospandemia.

El proyecto ya fue remitido al Concejo Municipal para su análisis y tratamiento.