Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe impulsa la puesta en valor de los paradores de la Costanera y llama a licitación

El intendente Juan Pablo Poletti busca fortalecer la actividad recreativa, generar empleo y consolidar a Santa Fe para eventos y actividades al aire libre

14 de octubre 2025 · 14:37hs
La Municipalidad de Santa Fe llama a licitación para concesionar los paradores de las playas de la costanera Este y costanera Oeste

La Municipalidad de Santa Fe llama a licitación para concesionar los paradores de las playas de la costanera Este y costanera Oeste

La Municipalidad de Santa Fe envió al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para avanzar en el proceso de licitación pública destinado a la concesión y explotación de los paradores de playa N.º 1, 3, 5 y 6 ubicados en la costanera Este y costanera Oeste de la ciudad.

costanera.jpg

Se busca potenciar la actividad y promover el desarrollo de la ribera de Santa Fe

El objetivo es garantizar la prestación de servicios turísticos y recreativos, potenciar la actividad gastronómica en la zona y promover inversiones privadas que contribuyan al desarrollo de la ribera santafesina.

La iniciativa propone autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a elaborar el Pliego Único de Bases y Condiciones para convocar a licitación pública. Las concesiones tendrán un plazo de tres años –con opción de prórroga por dos años más–, excepto en el caso del parador N.º 3, ubicado junto al Lawn Tennis, cuya concesión será por cuatro años, con la misma posibilidad de extensión.

En cada uno de los paradores se prevé la instalación de servicios gastronómicos, deportivos, turísticos y culturales de interés para vecinos y visitantes, con criterios de desarrollo sostenible. Los oferentes deberán presentar proyectos de inversión que incluyan mejoras en infraestructura, mantenimiento del espacio público, iluminación, limpieza de playas y sanitarios, además de servicios complementarios como duchas, bicicleteros y rampas de accesibilidad.

Asimismo, el proyecto habilita al Ejecutivo Municipal a otorgar una prórroga excepcional de las concesiones vigentes en los paradores N.º 5 y N.º 6, ambos ubicados en la Costanera Este, hasta el final de la temporada estival 2025/2026. Esta medida busca garantizar la continuidad de los servicios durante el proceso licitatorio, considerando además que los actuales concesionarios realizaron inversiones significativas en infraestructura durante el período pospandemia.

El proyecto ya fue remitido al Concejo Municipal para su análisis y tratamiento.

Santa Fe Municipalidad paradores playa concejo municipal licitación Costanera
Noticias relacionadas
martes soleado y con calor en la ciudad de santa fe

Martes soleado y con calor en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Impulsan nuevas rutas para integrar el norte de Santa Fe: buscan conectar el este con el oeste de la provincia

Impulsan nuevas rutas para integrar el norte de Santa Fe: buscan conectar el este con el oeste de la provincia

Alejandro Balbis en Santa Fe

Alejandro Balbis, referente de la música uruguaya, regresa a Santa Fe

Lo último

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22 % en lo que va del año

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22 % en lo que va del año

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: Fue una etapa muy buena para mí

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

Donald Trump sobre el acuerdo con Argentina: Si Milei pierde las elecciones no seremos generosos

Donald Trump sobre el acuerdo con Argentina: "Si Milei pierde las elecciones no seremos generosos"

Último Momento
Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22 % en lo que va del año

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22 % en lo que va del año

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: Fue una etapa muy buena para mí

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

Donald Trump sobre el acuerdo con Argentina: Si Milei pierde las elecciones no seremos generosos

Donald Trump sobre el acuerdo con Argentina: "Si Milei pierde las elecciones no seremos generosos"

Un policía de Santa Fe utilizó una pistola Taser para frenar a un hombre que se autolesionaba con un arma blanca

Un policía de Santa Fe utilizó una pistola Taser para frenar a un hombre que se autolesionaba con un arma blanca

Una buena y una mala para los argentinos en Bruselas

Una buena y una mala para los argentinos en Bruselas

Ovación
Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: Fue una etapa muy buena para mí

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

Medrán: Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar

Medrán: "Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar"

Luna y Acevedo, sobre el ascenso de Unión: Todavía no caemos de lo que logramos

Luna y Acevedo, sobre el ascenso de Unión: "Todavía no caemos de lo que logramos"

Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos