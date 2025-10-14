Medrán, DT de Colón: "Fue fuerte ver el ascenso de Gimnasia (M) desde afuera"

Ezequiel Medrán reconoció que más allá de estar vinculado a Colón sintió "alegría" por el ascenso de Gimnasia (M), a quien dirigió hasta julio.

En medio de un clima político e institucional cargado en Colón , el entrenador Ezequiel Medrán rompió el silencio y habló con Radio Gol (FM 96.7) sobre el presente futbolístico del equipo sabalero, aunque también se refirió a su reciente pasado en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, club con el que estuvo muy cerca de conseguir el ascenso a la máxima categoría y que finalmente lo logró el último fin de semana, al vencer por penales a Deportivo Madryn.

El actual técnico de Colón no ocultó su emoción por la conquista del Lobo mendocino, equipo al que dirigió hasta mediados de este año y con el que alcanzó la final por el segundo ascenso en la temporada pasada.

“Recibí muchos mensajes de jugadores, dirigentes, hinchas y periodistas de Mendoza. Fue una sensación rara, porque más allá de estar hoy en Colón, uno sigue vinculado emocionalmente a ese proceso. Ver el ascenso desde afuera fue fuerte, pero también una gran alegría”, confesó Medrán.

El DT destacó el trabajo de largo plazo que permitió a Gimnasia llegar a Primera División: “Cuando llegamos, el equipo estaba en mitad de tabla. Logramos construir una base sólida, una idea de juego y un sentido de pertenencia. Lo que se consiguió este año es la consecuencia de un proceso que empezó en 2023. Gimnasia fue un justo merecedor del ascenso”, señaló.

Por qué se dio su salida de Gimnasia de Mendoza

Al ser consultado por su salida del club mendocino, Medrán volvió a mostrarse respetuoso pero firme: “No tuve explicación. Cuando me despidieron estábamos a tres puntos de la punta, con un partido menos. Son decisiones que en el fútbol muchas veces no se entienden. Lo acepté, pero no la compartí. Teníamos un grupo comprometido, trabajábamos a conciencia y los resultados estaban. Pero bueno, a veces las decisiones dirigenciales no tienen lógica”, expresó.

Hoy, ya al frente de Colón, el entrenador busca reenfocar su energía en un equipo que atraviesa una etapa de reestructuración y que también vive días movidos en lo institucional. En ese sentido, Medrán reconoció que intenta mantener al plantel al margen del contexto político: “No es sencillo, pero tratamos de enfocarnos en lo deportivo. Los jugadores están comprometidos, y más allá de las dificultades, hay una buena respuesta. Sabemos lo que representa Colón y queremos que el equipo esté a la altura”, remarcó.

Con serenidad y autocrítica, Medrán vive un presente complejo pero desafiante. Desde Santa Fe, el técnico sabalero se permite mirar hacia atrás con orgullo por lo logrado en Mendoza, mientras intenta escribir un nuevo capítulo con Colón, en un club que también busca reconstruirse desde adentro.