Leonardo Madelón, DT de Unión: compartió su experiencia en la primera jornada de "Fútbol y un poco más"

Leonardo Madelón, DT de Unión, visitó el predio Nery Alberto Pumpido y dio una charla en el ciclo denominado: "Fútbol y un poco más".

14 de octubre 2025 · 11:55hs
Leonardo Madelón, DT de Unión: compartió su experiencia en la primera jornada de Fútbol y un poco más

Este lunes por la noche, el SUM del hotel del predio Nery Alberto Pumpido fue escenario de la primera jornada del ciclo de charlas y capacitaciones “Fútbol y un poco más”, impulsado por la Liga Santafesina y con el respaldo del Gobierno de Santa Fe. La actividad contó con la presencia de más de 60 asistentes , marcando el inicio de un ciclo de 12 encuentros destinados a entrenadores, dirigentes y allegados al fútbol local. El invitado en esta ocasión fue Leonardo Madelón, DT de Unión.

El inicio de la jornada de Capacitación

La jornada comenzó en el terreno de juego de la Leopoldo Jacinto Luque, donde Fernando Nogara, Gustavo Ferroglio y Juan Recalde trabajaron con juveniles de la categoría 2009 del club Cosmos. Los presentes pudieron observar ejercicios prácticos sobre “Fundamentos Individuales Defensivos”, incluyendo salidas con pelota dominada, duelos 1vs1 y 2vs2, combinaciones con paredes, centros y remates, mientras Nogara explicaba cada acción y respondía consultas.

LEER MÁS: Luna y Acevedo, sobre el ascenso de Unión: "Todavía no caemos"

Luego llegó el turno de la parte teórica en el salón del hotel, con Leonardo Madelón como protagonista, acompañado por su ayudante de campo, Carlos “Moncho” Ruiz. Entre ambos, y con disparadores de Brondino y análisis de Robledo y Haberkon, ofrecieron un repaso integral sobre la conducción de un plantel profesional.

La reflexión de Leo Madelón

“Vine porque me gustaba la idea de hablar de fútbol con gente que quiere saber y hablar de fútbol”, expresó Madelón, mostrando una naturalidad que generó cercanía con los asistentes. Durante la charla, el DT rojiblanco compartió su visión sobre liderazgo, manejo de emociones, armonía en el vestuario y la importancia de mantener la tranquilidad incluso cuando las cosas no salen como se espera.

Además, presentó a Moncho Ruiz, quien aportó su experiencia como campeón nacional y sudamericano, y detalló su rol como ayudante técnico, explicando cómo se complementan y organizan los ciclos semanales de trabajo. Madelón también hizo hincapié en aspectos tácticos, desde presionar y replegar hasta cómo enfrentar un delantero rival que se destaca en el juego aéreo.

LEER MÁS: De Unión al sueño de enfrentar a Messi: la historia del puertorriqueño Ricky Rivera

El cierre fue emotivo, con un obsequio del presidente de la Liga, Leandro Birollo, y el reconocimiento a Madelón y Ruiz por brindar una jornada enriquecedora. Además, se anunció que el próximo encuentro contará con la presencia de Juan Antonio Pizzi, el lunes 20 de octubre, continuando así este ciclo que combina teoría, práctica y experiencias de los grandes del fútbol.

Sin dudas, el primer encuentro de “Fútbol y un poco más” dejó un saldo positivo: aprendizaje, intercambio y la posibilidad de acercar la experiencia de entrenadores de elite a quienes construyen el fútbol de la región.

Leonardo Madelón, DT de Unión: compartió su experiencia en la primera jornada de Fútbol y un poco más

Leonardo Madelón, DT de Unión: compartió su experiencia en la primera jornada de "Fútbol y un poco más"

