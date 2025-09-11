Si bien Colón aún no se aseguró de manera oficial su permanencia en la Primera Nacional, la realidad indica que el Sabalero no tendrá inconvenientes en lograr el objetivo de mínima y podría hacerlo en el próximo encuentro.
La agenda confirmada para los próximos tres partidos que jugará Colón
Colón ya conoce el día y la hora en el que disputará los próximos tres partidos, que corresponden a la 31ª, 32ª y 33ª jornada
Por Ovación
La agenda de Colón para los próximos tres partidos
Pero más allá de esta circunstancia, lo que sí está confirmada es la agenda que tiene por delante el equipo que dirige Ezequiel Medrán.
Y es que en las últimas horas, se terminaron de oficializar los partidos que Colón disputará por la 32ª y 33ª fecha del campeonato.
Así las cosas, el primer compromiso será este domingo cuando desde las 15.30 Colón visite a Talleres de Remedios de Escalada por la 31ª fecha.
Por su parte, el Sabalero volverá al Brigadier López, por la 32ª jornada el domingo 21 a las 17 para recibir a Deportivo Morón. Y por la 33ª fecha, Colón visitará a Estudiantes de Casero el domingo 28 a las 15.30.