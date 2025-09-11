La agenda confirmada para los próximos tres partidos que jugará Colón

Colón ya conoce el día y la hora en el que disputará los próximos tres partidos, que corresponden a la 31ª, 32ª y 33ª jornada

Si bien Colón aún no se aseguró de manera oficial su permanencia en la Primera Nacional , la realidad indica que el Sabalero no tendrá inconvenientes en lograr el objetivo de mínima y podría hacerlo en el próximo encuentro.

Pero más allá de esta circunstancia, lo que sí está confirmada es la agenda que tiene por delante el equipo que dirige Ezequiel Medrán.

Y es que en las últimas horas, se terminaron de oficializar los partidos que Colón disputará por la 32ª y 33ª fecha del campeonato.

Así las cosas, el primer compromiso será este domingo cuando desde las 15.30 Colón visite a Talleres de Remedios de Escalada por la 31ª fecha.

Por su parte, el Sabalero volverá al Brigadier López, por la 32ª jornada el domingo 21 a las 17 para recibir a Deportivo Morón. Y por la 33ª fecha, Colón visitará a Estudiantes de Casero el domingo 28 a las 15.30.