Maximiliano Pullaro: "El kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno nacional"

El gobernador de Santa Fe aseguró que el ciclo político del kirchnerismo en la Argentina está “terminado” y que, pese al buen resultado de Axel Kicillof en Buenos Aires, “la gente ya dio vuelta la página”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , afirmó que el ciclo político del kirchnerismo en Argentina “ya terminó ” y descartó un eventual regreso de ese espacio al poder nacional. Lo hizo en declaraciones a RTS, el canal público de radio y televisión de la provincia, en el marco de una entrevista en la que también analizó el escenario político y la reciente reforma constitucional santafesina.

“ El kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno en la República Argentina. La gente ya dio vuelta la página. Ellos van a estar envalentonados, contentos con (Axel) Kicillof que le fue bien, pero el kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno nacional ”, expresó el mandatario provincial.

Consultado sobre la filiación política del gobernador bonaerense, Pullaro fue categórico: “No lo digo yo, lo dice él. Kicillof dice que es kirchnerista”. En la misma línea, mencionó al concejal rosarino Juan Monteverde, a quien también identificó dentro de ese espacio. “Es como que digan que Monteverde no es kirchnerista. Lo dicen ellos, no lo digo yo. Ellos se reivindican kirchneristas”, añadió.

Pullaro. Sostuvo que "la gente ya dio vuelta la página", aludiendo a un cambio de ciclo político en el país.

Una reforma constitucional con amplio consenso

En paralelo, la entrevista tuvo lugar en la misma semana en que la provincia de Santa Fe aprobó su nueva Constitución, la primera reforma integral desde 1962. El texto fue sancionado en la Convención Constituyente con 52 votos a favor y 17 en contra, luego de dos meses de debates.

La nueva Carta Magna consta de 161 artículos y 27 disposiciones transitorias, modifica 42 artículos preexistentes e incorpora 46 nuevos. Entre los cambios más relevantes se encuentra la habilitación para que el propio Pullaro pueda aspirar a un segundo mandato consecutivo en 2027, algo prohibido hasta ahora.

“Esta Constitución moderna y de avanzada es mucho mejor que la que habíamos imaginado. La escribimos entre todos, convencionales y sociedad civil, en un ejercicio democrático que pocos creían posible”, señaló Pullaro, quien participó activamente como convencional.

El gobernador destacó además que la reforma “termina con muchos privilegios que tenía la política, pone al equilibrio fiscal como valor fundamental y convierte en norma constitucional la Ficha Limpia, que antes era solo una ley”.

“Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate profundo y los consensos logrados. Es una Constitución de vanguardia que ubica a Santa Fe en un lugar distinto en la Argentina”, concluyó.

• LEER MÁS: La nueva Constitución ya está vigente y convocan a la ciudadanía a jurarla en un acto "de magnitud histórica"