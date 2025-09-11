El secreto de Unión: resultados y efectividad sin aferrarse a la pelota

Unión no hace un culto de la tenencia de la pelota ni mucho menos. Cómo le fue en ese sentido, en esta etapa de esplendor futbolístico.

Unión , bajo la conducción de Leonardo Madelón, mostró un estilo de juego muy definido en esta segunda parte de la temporada: no es un equipo que busque dominar la pelota, sino que se centra en la solidez defensiva, la intensidad, la rapidez en los ataques y la eficiencia cuando tiene la oportunidad de manejar la pelota.

Los números de tenencia de balón reflejan esta particularidad. En la primera fecha, Unión perdió ampliamente ante su rival por 33% a 67% ; contra Boca, la diferencia fue aún mayor, 26% frente a 74% .

Incluso en partidos más equilibrados, como ante Tigre en un 0-0 en Santa Fe, la posesión quedó 49% a 51%. Frente a Argentinos, en La Paternal, cayó 40% a 60%, mientras que contra Instituto, en su victoria 4-0 en Alta Córdoba, perdió por 41% a 59%.

Hubo excepciones, como ante Huracán en Santa Fe (1-1), donde su rival jugó casi 60 minutos con un hombre menos y Unión ganó la posesión 62% a 38%. Frente a Racing, en la victoria 3-2 en Avellaneda, volvió a ceder la pelota 35% frente a 65%.

En la Copa Argentina, los números siguen la misma línea: en los 90 minutos del empate 0-0 que luego ganó por penales, la posesión fue 45% a 55%, y en octavos contra River (0-0 y derrota en penales) la perdió por 32% frente a 68%.

Unión hace un culto de la efectividad e eficiencia

Estos datos reflejan que el fuerte de Unión no está en la tenencia, sino en su capacidad para agrupase defensivamente, ser sólido, salir rápido y aprovechar los momentos en que tiene la pelota.

Una estrategia que ha dado frutos, más allá de la aparente desventaja en el control del balón, y que ha marcado el sello del equipo de Madelón en esta parte de la temporada, tras la herencia recibida del anterior DT, Cristian González.

En síntesis, Unión juega al contraataque y a la efectividad, confiando en un plan táctico que prioriza resultados sobre estética o dominio del balón.