"Traidor y mentiroso": la dura respuesta de Toviggino a las disculpas de Fassi para Tapia

El presidente de Talleres se disculpó con Chiqui Tapia. El tesorero de AFA, Pablo Toviggino, lo acusó de planear un “golpe” y de haber presentado denuncias.

11 de septiembre 2025 · 16:33hs
El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dirigente cercano a Tapia, Pablo Toviggino, rechazó con dureza las declaraciones del dirigente cordobés y lo calificó de “cara de piedra”, “traidor”, “mentiroso” y “cobarde”.

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, ofreció este jueves una disculpa pública a Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA, en el marco de la conferencia de prensa realizada en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, en Córdoba.

Me equivoqué. Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Esto no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres, ni a mí en lo personal. Por lo que expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA”, señaló.

No obstante, el intento de distensión chocó rápidamente con la réplica de Toviggino, quien a través de la red social X acusó a Fassi de haber promovido junto a referentes políticos y judiciales un “golpe institucional” contra las elecciones de la AFA.

Además, lo cuestionó por supuestas denuncias contra Tapia y su familia, al tiempo que ironizó: “Seguramente el Presidente Tapia aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero sos tan traidor y mentiroso, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste”.

