Emboscaron e intentaron asesinar a tiros a un adolescente de 17 años en el barrio Santa Rosa de Lima

Este jueves, a las 14.50, en la intersección de Lisandro de la Torre y Aguado , en barrio Santa Rosa de Lima, un adolescente de 17 años, identificado como J. V., fue atacado a balazos por dos personas que se desplazaban en una motocicleta.

La víctima recibió varios impactos en distintas partes del cuerpo y quedó tendida en la calle. Vecinos del sector, que escucharon las detonaciones, salieron de sus viviendas y hallaron al muchacho herido y ensangrentado. De inmediato se comunicaron con uno de los operadores de la Central de Emergencias 911 para dar aviso de lo ocurrido.

El ataque

Traslado al hospital

Antes de que arribaran los primeros patrulleros policiales, un vecino trasladó al herido en su propio vehículo hasta el hospital José María Cullen. Allí fue recibido por los médicos de Emergentología en el shockroom para pacientes críticos, quienes constataron la gravedad de las lesiones. El adolescente permanece en estado reservado y pelea por su vida.

En el lugar del hecho trabajaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos, quienes relevaron la escena y recogieron testimonios de vecinos. También se verificó la existencia de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, que pudieran haber registrado el momento del ataque. Posteriormente, se hicieron presentes los agentes de la División Homicidios y de la Policía Científica de la PDI, que realizan las tareas técnicas de rigor.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I y de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas de la Policía de Santa Fe, y desde allí, al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación. La fiscalía ordenó un informe sobre el estado de salud del joven baleado, la identificación de testigos, la obtención de registros fílmicos y la realización de los peritajes criminalísticos. Este último trabajo fue realizado por los agentes del área Científica de la PDI.