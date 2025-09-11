Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán tiene a casi todo el plantel de Colón a disposición

El DT de Colón Ezequiel Medrán tendrá a casi todo el plantel a disposición, a excepción de Christian Bernardi quien se recupera de una luxación en el hombro

11 de septiembre 2025 · 09:19hs
El DT de Colón Ezequiel Medrán podrá contar con todo el plantel salvo Christian Bernardi.

El DT de Colón Ezequiel Medrán podrá contar con todo el plantel salvo Christian Bernardi.

El próximo domingo a las 15.30, Colón visitará a Talleres de Remedios de Escalada con el objetivo de terminar de asegurar su permanencia en el Primera Nacional.

Y la buena noticia para el entrenador Ezequiel Medrán es que podrá contar con casi todo el plantel, ya que la excepción es el volante Christian Bernardi.

El cordobés padece una luxación en el hombro que le impidió jugar los últimos cuatro partidos. El último cotejo que disputó Bernardi fue el 10 de agosto en la derrota ante Agropecuario.

Por lo cual, seguirá fuera del equipo y se especula con que recién podría estar a disposición para los últimos dos compromisos que afrontará el Sabalero.

LEER MÁS: La agenda confirmada para los próximos tres partidos que jugará Colón

La buena noticia para el cuerpo técnico es que ya puede contar con Lautaro Gaitán recuperado de un desgarro y con Cristian García, quien dejó atrás una sobrecarga muscular.

Por otra parte y más allá de padecer una contractura, Facundo Castet estaría a disposición del entrenador. Recordando que no hay jugadores suspendidos.

En consecuencia, Medrán recupera jugadores y tendrá a casi todo el plantel para un compromiso importante que le permita cortar la racha de siete partidos sin ganar.

