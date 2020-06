Morant: "No tendría que haber aceptado ser técnico de Colón"

Pablo Morant es uno de los jugadores que dejó una marca muy importante en la historia deportiva de Colón debido a que coincidió en una de las etapas más trascendentes. Además, se dio el lujo de guiar interinamente al equipo en dos etapas, con lo cual siempre es referencia ineludible.

Morant habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) sobre su paso por Colón, como jugador y entrenador, sobre su actualidad en el fútbol y reveló de qué manera le gustaría volver a uno de los tres clubes donde transitó su carrera como futbolista.

En el inicio de la charla, el Flaco Morant afirmó: "No me arrepiento para nada de jugar en Colón, porque pasé una época muy linda de mí carrera. Estuve casi siete años y eso tiene un significado muy importante para mí. Si te recuerdan es por la constancia y lo que diste y eso es gratificante".

En otro tramo de la entrevista se lo consultó sobre su paso como entrenador de Colón, sobre lo que referenció: "Cuando uno está ahí no tiene la chance de elegir, porque si lo declinás después como no te llaman más o tenés que renunciar. A veces uno se equivoca en ese contexto y erra en lo que quiere en su carrera como entrenador. Quizás fallé en asumir ese compromiso cuando mi vocación era otra, la de la formación. Pero las necesidades antes te llevan a trabajar en otra cosa. Quizás prefiero ser ayudante de campo. Ser entrenador de Primera División es lo que menos me gusta".

image.png Pablo Morant se refirió a su paso por Colón y a la decisión de haber aceptado ser técnico de Primera.

Cuando se le hizo referencia a la cantidad de exjugadores que se quejaron por no ser considerados por José Vignatti dentro del proyecto deportivo de Colón, Morant apuntó: "No voy a decir nada a favor y en contra de José. Menos hoy, que no sé si seguirá siendo igual al que recuerdo. Si la gente lo eligió, es por algo".

Y Morant agregó: "Cuando estuvo durante mi época de jugador se portó mmuy bien y cumplió su palabra. Además, se armaron equipos competitivos con participaciones internacionales. Algo debe tener y yo no puede decir nada sobre si es bueno o malo. Es uno de los mejores directivos que tuve".

"Hubo momentos muy lindos en Colón. El de la Copa Libertadores, pero sobre todo al eliminar a Olimpia y pasar a cuartos de final. Fue ante un gigante de América y la verdad el significado es increíble. Ganarle a Independiente para clasificar en el 97. También la campaña con Osvaldo Piazza. Me tocó pasar una etapa muy competitiva en Colón. Estábamos siempre para campeones", cerró Morant que fue entrenador en dos etapas en Colón.