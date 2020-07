Moschión: "Domínguez me conoce y me tiene en cuenta"

Se viene una nueva etapa futbolística en Colón, donde las apuestas pasarán por los jugadores que tienen contrato vigente con el club y con varios juveniles surgidos de las divisiones inferiores. Uno de ellos es Tomás Moschión, a quien Eduardo Domínguez conoce a la perfección y viene pidiendo pista desde hace mucho tiempo.

En diálogo con Radio Eme Deportivo, Tomás Moschión habló de su actualidad en Colón y de que el técnico Eduardo Domínguez lo conoce de su primer ciclo al frente del equipo y ya sabe lo que puede brindarle.

En cuanto a cómo atraviesa el período de cuarentena, Moschión afirmó: "Por el momento pasa rápido el tiempo, siempre hay algo para hacer, así que la estoy llevando bien. Extraño mucho los entrenamientos, el día a día, Facundo Centurión, Eric Meza, Román Barreto y Juan Cruz Zurbriggen, son los que habitualmente compartimos mate. También extraño los partidos".

En cuanto a sus inicios en el fútbol, Moschión, que sería considerado por Domínguez en su nueva etapa como DT de Colón, contó: "Nací en Coronda en el año 2000. Juego en Colón desde los nueve años, juego de volante central hoy en día. Comencé jugando de delantero hasta que me bajaron al mediocampo, jugué de volante por las bandas hasta terminar de 5. El fútbol ocupa mi vida, es a lo que me quiero dedicar y es mucho para mí".

image.png Tomás Moschión sería considerado por Eduardo Domínguez en su nueva etapa en Colón.

"Tuve partidos que jugué hasta de defensor central. A mí me gusta jugar suelto pero el técnico, Pablo Bonaveri, me pide que ayude a los defensores", dijo Moschión en cuanto a lo que le pide el DT de Reserva, más allá que se comenta que sería considerado por Domínguez para el próximo torneo".

También, Moschión contó cómo fue su paso por la Selección Argentina y afirmó: "Fue algo increíble, estuve con Braian Galván. Además entrenamos con jugadores como Fausto Vera, Agustín Almendra, Marcelo Weigandt, Benjamín Garré, Facundo Colidio".

En la parte final, Moschión se refirió al regreso del DT a Colón y dijo: "Me pone contento que vuelva Eduardo Domínguez, me conoce y me tuvo en cuenta. No tuve la suerte de que me tengan en cuenta los entrenadores anteriores. Tuve altibajos como tiene cualquiera, lo que quiero es ser regular con un nivel alto".