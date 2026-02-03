La Reserva de Colón arrancó con un empate ante Estudiantes en el Predio 4 de Junio

Colón igualó 0-0 ante Estudiantes, en el Predio 4 de Junio en el inicio del Torneo Proyección. Fue el debut de Alejandro Russo como DT.

Colón puso primera en el Torneo Proyección de Reserva – Apertura y lo hizo con un empate sin goles frente a Estudiantes de La Plata, en el Predio 4 de Junio. En un partido equilibrado y con pocas situaciones claras, el Sabalero sumó su primer punto del certamen en el estreno de Alejandro Russo como entrenador.

El encuentro marcó el inicio de un nuevo ciclo en la Reserva rojinegra, ya que Russo tomó el mando tras la salida de Martín Minella, quien dejó su lugar luego de la temporada pasada. El equipo mostró orden y actitud, aunque le faltó precisión en los metros finales para poder romper el cero.

Un partido cerrado y con pocas ventajas

El desarrollo fue parejo, con dos equipos que priorizaron el equilibrio. Colón intentó manejar la pelota en la mitad de la cancha y presionar alto por momentos, mientras que Estudiantes apostó a transiciones rápidas. Sin embargo, las defensas se impusieron y el marcador no se movió.

Más allá de no haber conseguido el triunfo, el Sabalero dejó una imagen sólida en su presentación, sobre todo desde la estructura colectiva, un aspecto clave en este inicio de proceso.

Comenzó la fecha 1 del Torneo Proyección

El empate entre Colón y Estudiantes formó parte de una nutrida primera jornada del campeonato juvenil. Estos fueron los resultados y designaciones más destacados:

Zona A

San Lorenzo 2 – Rosario Central 1 Goles: Gallardo y Salinardi (SL); Duarte (RC)

Aldosivi 1 – Atlético Tucumán 2 Goles: Anso (A); Posse y Fernández (AT)

Gimnasia LP 1 – Unión 0 Gol: García

Zona B

Colón 0 – Estudiantes LP 0 Predio 4 de Junio Árbitro: Elías Viglione

Deportivo Riestra 3 – Independiente 0 Goles: Duarte, Smarra y Villafañe

Newell’s 1 – Huracán 4 Goles: Podestá (N); Bima, Medina, Calderone (ec) y Martínez (H)

La fecha continuará entre miércoles y jueves con el resto de los encuentros programados en ambas zonas.

Formaciones de Estudiantes y Colón

Colón: 1-Lucas Cuffia; 4-Máximo Johnston, 2-Santiago Colidio, 6-Enzo Galizzi y 3-Luca Campagnaro; 8-Mateo Cardozo, 5-Zahir Yunis, 10-Iván Barbona y 7-Mateo Lizondo; 9-Iván Ojeda y 11-Laureano Páez. DT: Alejandro Russo.

Estudiantes: 1-Martino Botti; 4-Matías Magdaleno, 2-Máximo Desábato, 6-Faustino Messina y 3-Jorge Georgieff; 8-Thiago González, 5-Galo Galarza, 10-Ciro Spalletta y 7-Thiago Serrano; 9-Santino Greco y 11-Franco Basualdo. DT: Jonathan Schunke.

Goles: No hubo.

Cancha: Predio 4 de Junio.

Árbitro: Elías Viglione.

Árbitro asistente 1: Rodrigo Mansilla.

Árbitro asistente 2: Ludmila Capelli.