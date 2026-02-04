José Alonso, firme en Colón: "Se nos está acabando la paciencia con Platense"

José Alonso, presidente de Colón, se refirió a cómo están la situación conflictiva con Platense, que debe pagarle una importante suma por Leonel Picco.

En una extensa charla con Sol Play FM 91.5, el presidente José Alonso abordó varios de los temas que hoy marcan la agenda de Colón, en lo que es la cuenta regresiva rumbo al debut en el torneo de la Primera Nacional.

Desde la deuda que mantiene Platense por el pase de Leonel Picco, pasando por las decisiones futbolísticas en el mercado, hasta la situación de los derechos de televisión, el directivo dejó definiciones firmes y marcó la postura institucional.

Colón, y la situación con Platense por Leonel Picco

Uno de los ejes principales fue la situación económica con Platense, club que aún mantiene una deuda con Colón por la compra de Leonel Picco y por el porcentaje correspondiente a su posterior transferencia al Remo de Brasil.

Leonel Picco.jpg Leonel Picco firmó con Remo de Brasil, mientras Colón sigue esperando que Platense le abone lo que le debe.

Alonso reconoció que el diálogo existe, pero también advirtió que la tolerancia tiene un límite. “El tema de Picco no tiene problemas en cuanto al vínculo, pero la situación es complicada. No nos han pagado ni la compra ni lo que corresponde por la venta. Se está acabando la paciencia”, afirmó.

El ultimátum de Alonso con Platense

El dirigente explicó que Colón necesita ese ingreso para ordenar su economía y dar previsibilidad: “Esperemos que por la buena senda recuperemos ese dinero, así no hay incertidumbre económica y podamos trabajar con tranquilidad”.

Incluso dejó abierta la posibilidad de avanzar por vías más formales si no hay respuesta: “Si no se resuelve, habrá que viajar a Buenos Aires o recurrir a otras instancias. Nadie quiere llegar a eso, pero el club tiene que defender lo suyo”.