Uno Santa Fe | Colón | Colón

José Alonso, firme en Colón: "Se nos está acabando la paciencia con Platense"

José Alonso, presidente de Colón, se refirió a cómo están la situación conflictiva con Platense, que debe pagarle una importante suma por Leonel Picco.

4 de febrero 2026 · 08:38hs
José Alonso, firme en Colón: Se nos está acabando la paciencia con Platense

En una extensa charla con Sol Play FM 91.5, el presidente José Alonso abordó varios de los temas que hoy marcan la agenda de Colón, en lo que es la cuenta regresiva rumbo al debut en el torneo de la Primera Nacional.

LEER MÁS: Facundo Castro, con nuevo interesado: por qué a Colón lo beneficiaría su salida

Desde la deuda que mantiene Platense por el pase de Leonel Picco, pasando por las decisiones futbolísticas en el mercado, hasta la situación de los derechos de televisión, el directivo dejó definiciones firmes y marcó la postura institucional.

Colón, y la situación con Platense por Leonel Picco

Uno de los ejes principales fue la situación económica con Platense, club que aún mantiene una deuda con Colón por la compra de Leonel Picco y por el porcentaje correspondiente a su posterior transferencia al Remo de Brasil.

Leonel Picco.jpg
Leonel Picco firmó con Remo de Brasil, mientras Colón sigue esperando que Platense le abone lo que le debe.

Leonel Picco firmó con Remo de Brasil, mientras Colón sigue esperando que Platense le abone lo que le debe.

Alonso reconoció que el diálogo existe, pero también advirtió que la tolerancia tiene un límite. “El tema de Picco no tiene problemas en cuanto al vínculo, pero la situación es complicada. No nos han pagado ni la compra ni lo que corresponde por la venta. Se está acabando la paciencia”, afirmó.

El ultimátum de Alonso con Platense

El dirigente explicó que Colón necesita ese ingreso para ordenar su economía y dar previsibilidad: “Esperemos que por la buena senda recuperemos ese dinero, así no hay incertidumbre económica y podamos trabajar con tranquilidad”.

LEER MÁS: Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Incluso dejó abierta la posibilidad de avanzar por vías más formales si no hay respuesta: “Si no se resuelve, habrá que viajar a Buenos Aires o recurrir a otras instancias. Nadie quiere llegar a eso, pero el club tiene que defender lo suyo”.

Colón José Alonso Platense
Noticias relacionadas
alonso marco el camino: como se construye el nuevo colon

Alonso marcó el camino: cómo se construye el nuevo Colón

colon pone a prueba su buen momento ante villa san martin en resistencia

Colón pone a prueba su buen momento ante Villa San Martín en Resistencia

la reserva de colon arranco con un empate ante estudiantes en el predio 4 de junio

La Reserva de Colón arrancó con un empate ante Estudiantes en el Predio 4 de Junio

pulga rodriguez, tras su paso por colon, le puso fecha a su retiro del futbol

Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Lo último

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Cómo funcionará Recuperá tu bici, el sistema que se presentó para víctimas de robos de bicicletas

Cómo funcionará "Recuperá tu bici", el sistema que se presentó para víctimas de robos de bicicletas

De Colón a Instituto y final en Tucumán: la novela de Kevin López tuvo destino Santo

De Colón a Instituto y final en Tucumán: la novela de Kevin López tuvo destino Santo

Último Momento
Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Cómo funcionará Recuperá tu bici, el sistema que se presentó para víctimas de robos de bicicletas

Cómo funcionará "Recuperá tu bici", el sistema que se presentó para víctimas de robos de bicicletas

De Colón a Instituto y final en Tucumán: la novela de Kevin López tuvo destino Santo

De Colón a Instituto y final en Tucumán: la novela de Kevin López tuvo destino Santo

La Liga Nacional no se detiene: tres duelos para seguir la acción

La Liga Nacional no se detiene: tres duelos para seguir la acción

Petróleo, oro y metales: suben los activos y las materias primas claves por tensiones geopolíticas

Petróleo, oro y metales: suben los activos y las materias primas claves por tensiones geopolíticas

Ovación
Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

José Alonso llevó tranquilidad: El torneo arranca igual

José Alonso llevó tranquilidad: "El torneo arranca igual"

De Colón a Instituto y final en Tucumán: la novela de Kevin López tuvo destino Santo

De Colón a Instituto y final en Tucumán: la novela de Kevin López tuvo destino Santo

Colón pone a prueba su buen momento ante Villa San Martín en Resistencia

Colón pone a prueba su buen momento ante Villa San Martín en Resistencia

Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño