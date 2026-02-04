Alonso marcó el camino: cómo se construye el nuevo Colón

José Alonso habló del rearmado del plantel de Colón, justificó decisiones deportivas y se refirió a los casos del Pulga Rodríguez y Christian Bernardi.

En otra de las partes de la charla con Sol Play FM 91.5, José Alonso repasó distintos temas vinculados al presente institucional y deportivo de Colón , con especial foco en la reconstrucción del plantel tras un período de cambios profundos.

Alonso reconoció que el club atravesó un momento de reestructuración que obligó a tomar decisiones rápidas y de fondo.

“Había que armar rápido porque se desarmó un plantel, traer un técnico, un coordinador y acomodar deudas importantes. Se trabajó mucho para ordenar el club”, explicó, dejando en claro que la prioridad fue recuperar estabilidad tanto en lo deportivo como en lo económico.

El dirigente remarcó que el proceso no fue sencillo, pero que se avanzó con planificación para sostener un proyecto más equilibrado y previsible.

Pulga y Bernardi: respeto y una decisión futbolística

Como suele ocurrir, el mercado de pases también estuvo atravesado por nombres con fuerte peso emocional para el hincha. En ese marco, Alonso se refirió a Luis Miguel “Pulga” Rodríguez y Christian Bernardi, dos futbolistas identificados con la historia reciente del club.

José Alonso volvió a referirse a la salida del Pulga Rodríguez de Colón.

Lejos de cualquier conflicto, aclaró que sus salidas respondieron exclusivamente a una cuestión de planificación deportiva.

“Con el Pulga y con Bernardi la relación terminó muy bien. Son ídolos, pero se optó por otra idea futbolística, otro formato de juego y otras características”, sostuvo.

La explicación apuntó a un cambio de perfil en la conformación del equipo, priorizando determinadas funciones tácticas por encima de trayectorias individuales.

El perfil que busca Colón

Más allá de los nombres propios, Alonso dejó en claro cuál es la línea que guía las incorporaciones.

“Se buscan futbolistas que puedan integrarse a un proyecto colectivo, que sumen desde lo humano y desde lo futbolístico”, resumió.

La intención, según remarcó, es construir un grupo con liderazgo interno, compromiso y capacidad de adaptación a la idea del cuerpo técnico, entendiendo que el rendimiento colectivo será la base para sostener la competitividad.

Así, Colón intenta mirar hacia adelante, con decisiones que pueden generar debate, pero que —según su dirigencia— responden a una planificación integral y a una nueva etapa en lo deportivo.