Uno Santa Fe | Colón | Colón

"Neris ya no pertenece a Colón y el club tendrá que iniciarle una demanda"

En medio del conflicto entre Colón y José Neris, el abogado Marcelo Bee Sellares, explicó la situación y los pasos a seguir por parte del club sabalero

Ovación

Por Ovación

18 de febrero 2026 · 09:26hs
José Neris se declaró en libertad de acción y Colón lo demandará ante FIFA.

IG joseneris8

José Neris se declaró en libertad de acción y Colón lo demandará ante FIFA.

El delantero uruguayo José Neris se declaró en libertad de acción, luego de concurrir con un escribano al entrenamiento del plantel de Colón. Y además acusó al presidente sabalero José Alonso de haberlo amenazado.

Horas más tarde, la dirigencia rojinegra emitió un comunicado buscando aclarar la situación y expresando que irá hasta las últimas consecuencias para solucionar este conflicto y que el club no sea perjudicado.

En relación a este tema, en diálogo con Sol Play 91.5, el abogado especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, habló sobre la decisión que tomó Neris y los pasos a seguir por el lado de Colón.

La explicación del abogado Marcelo Bee Sellares

"Acá estaríamos en presencia de un caso que va terminar en la FIFA, en base a lo que manifiesta el artículo 17 donde habla de las consecuencias por el incumplimiento de un contrato. Y lo primero que hará el juez que tome el asunto se preguntará si existe o no una causa para que todo haya terminado en una rescisión de vínculo", expresó Bee Sellares.

Para luego agregar: "La ruptura de un contrato es la última decisión que se puede tomar, porque ambas partes deberían mantener vigente ese compromiso escrito, cumpliéndose de ambos lados. El reglamento sostiene que cuando se produce un incumplimiento grave para que se llegue a una situación intolerable en la continuidad del vínculo debe existir, en teoría, una intimación previa con un plazo razonable de entre 10 y 15 días para subsanar la situación".

Respecto a un posible motivo de Neris para declararse en libertad de acción dijo: "Una justa causa sería por ejemplo el incumplimiento por parte del empleador del no pago del salario, pero no se estaría en dando ese punto. Además una medida puntualmente deportiva tampoco sería una causa justa para rescindir".

Y agregó: "El futbolista por más que esté marginado siempre tiene que estar a disposición del cuerpo técnico, ya que el entrenador puede decidir abiertamente quién juega o no. El futbolista no puede bajo ningún punto de vista argumentar que por lo expresado anteriormente rescindirá su vínculo con la institución".

LEER MÁS: Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

En otro tramo de la charla, el abogado manifestó: "El vínculo entre las partes ya se rescindió, el jugador ya no pertenece más a Colón, sobre todo lo entiendo por el comunicado que brindó la institución. Acá lo que queda para el club es iniciarle una demanda por incumplimiento de contrato en base al artículo 17 para que recomponga económicamente el cumplimiento del contrato y la plata invertida por Colón de Santa Fe".

Posteriormente, Bee Sellares manifestó: "El futbolista puede jugar donde quiera, la institución tiene que ir a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y denunciar el caso, exigir un resarcimiento económico además de solicitar una sanción deportiva en contra del futbolista".

Y para finalizar habló del tiempo que demandaría iniciar las acciones legales "El trámite es rápido, es un procedimiento sencillo y con una respuesta efectiva. En cuatro o cinco meses podría darse una resolución, en teoría Colón podría recuperar parte del patrimonio invertido, además de la suspensión del futbolista; el tema a resolver en FIFA es si existe causa justa de desvinculación y esa es la gran pregunta a resolver".

Colón Neris contrato
Noticias relacionadas
La dirigencia de Colón emitió un comunicado para aclarar y responder sobre las acusaciones realizadas por José Neris.

La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

jose neris se dio por despedido y estallo el conflicto en colon

José Neris se dio por despedido y estalló el conflicto en Colón

cuanto hacia que colon no ganaba dos partidos al hilo en el brigadier lopez

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

pulga rodriguez y una decision que sacude al mundo colon

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Lo último

Vinícius: Los racistas son, ante todo, cobardes

Vinícius: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Para el frente de sindicatos, la gente aún no dimensiona el impacto de la reforma laboral

Para el frente de sindicatos, "la gente aún no dimensiona" el impacto de la reforma laboral

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Último Momento
Vinícius: Los racistas son, ante todo, cobardes

Vinícius: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Para el frente de sindicatos, la gente aún no dimensiona el impacto de la reforma laboral

Para el frente de sindicatos, "la gente aún no dimensiona" el impacto de la reforma laboral

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

El DT de Sevilla Matías Almeyda sufrió una grave sanción

El DT de Sevilla Matías Almeyda sufrió una grave sanción

Paro de la CGT: cómo operarán los bancos y qué trámites se podrán hacer

Paro de la CGT: cómo operarán los bancos y qué trámites se podrán hacer

Ovación
Se puso en marcha la Liga Nacional Femenina de vóley en Mendoza

Se puso en marcha la Liga Nacional Femenina de vóley en Mendoza

Capibaras XV con la ilusión en el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV con la ilusión en el debut en el Súper Rugby Américas

Unión cerró su gira por Córdoba perdiendo frente a Atenas

Unión cerró su gira por Córdoba perdiendo frente a Atenas

Colapinto superó a Gasly y se ubicó entre los 10 pilotos más rápidos de la práctica en Bahréin

Colapinto superó a Gasly y se ubicó entre los 10 pilotos más rápidos de la práctica en Bahréin

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus