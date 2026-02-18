"Neris ya no pertenece a Colón y el club tendrá que iniciarle una demanda"

En medio del conflicto entre Colón y José Neris, el abogado Marcelo Bee Sellares, explicó la situación y los pasos a seguir por parte del club sabalero

El delantero uruguayo José Neris se declaró en libertad de acción, luego de concurrir con un escribano al entrenamiento del plantel de Colón. Y además acusó al presidente sabalero José Alonso de haberlo amenazado.

Horas más tarde , la dirigencia rojinegra emitió un comunicado buscando aclarar la situación y expresando que irá hasta las últimas consecuencias para solucionar este conflicto y que el club no sea perjudicado.

En relación a este tema, en diálogo con Sol Play 91.5, el abogado especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, habló sobre la decisión que tomó Neris y los pasos a seguir por el lado de Colón.

La explicación del abogado Marcelo Bee Sellares

"Acá estaríamos en presencia de un caso que va terminar en la FIFA, en base a lo que manifiesta el artículo 17 donde habla de las consecuencias por el incumplimiento de un contrato. Y lo primero que hará el juez que tome el asunto se preguntará si existe o no una causa para que todo haya terminado en una rescisión de vínculo", expresó Bee Sellares.

Para luego agregar: "La ruptura de un contrato es la última decisión que se puede tomar, porque ambas partes deberían mantener vigente ese compromiso escrito, cumpliéndose de ambos lados. El reglamento sostiene que cuando se produce un incumplimiento grave para que se llegue a una situación intolerable en la continuidad del vínculo debe existir, en teoría, una intimación previa con un plazo razonable de entre 10 y 15 días para subsanar la situación".

Respecto a un posible motivo de Neris para declararse en libertad de acción dijo: "Una justa causa sería por ejemplo el incumplimiento por parte del empleador del no pago del salario, pero no se estaría en dando ese punto. Además una medida puntualmente deportiva tampoco sería una causa justa para rescindir".

Y agregó: "El futbolista por más que esté marginado siempre tiene que estar a disposición del cuerpo técnico, ya que el entrenador puede decidir abiertamente quién juega o no. El futbolista no puede bajo ningún punto de vista argumentar que por lo expresado anteriormente rescindirá su vínculo con la institución".

En otro tramo de la charla, el abogado manifestó: "El vínculo entre las partes ya se rescindió, el jugador ya no pertenece más a Colón, sobre todo lo entiendo por el comunicado que brindó la institución. Acá lo que queda para el club es iniciarle una demanda por incumplimiento de contrato en base al artículo 17 para que recomponga económicamente el cumplimiento del contrato y la plata invertida por Colón de Santa Fe".

Posteriormente, Bee Sellares manifestó: "El futbolista puede jugar donde quiera, la institución tiene que ir a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y denunciar el caso, exigir un resarcimiento económico además de solicitar una sanción deportiva en contra del futbolista".

Y para finalizar habló del tiempo que demandaría iniciar las acciones legales "El trámite es rápido, es un procedimiento sencillo y con una respuesta efectiva. En cuatro o cinco meses podría darse una resolución, en teoría Colón podría recuperar parte del patrimonio invertido, además de la suspensión del futbolista; el tema a resolver en FIFA es si existe causa justa de desvinculación y esa es la gran pregunta a resolver".