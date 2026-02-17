Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Pier Barrios y Federico Rasmussen demostraron que se conocen a la perfección en el debut triunfal de Colón en la Primera Nacional. Sus números lo grafican

Ovación

Por Ovación

17 de febrero 2026 · 15:42hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

El arranque de Colón en la Primera Nacional dejó algo más profundo que tres puntos. El triunfo frente a Deportivo Madryn fue apenas la superficie de un debut que encendió señales fuertes, de esas que no siempre aparecen en la primera función. El marcador fue estrecho, sí, pero el mensaje futbolístico fue mucho más amplio y contundente.

• LEER MÁS: La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

En el corazón de esa actuación se plantó una certeza defensiva que empieza a tomar forma propia. La zaga integrada por Pier Barrios y Federico Rasmussen fue uno de los grandes pilares de la noche en el Brigadier López. Ordenados, atentos y con una lectura precisa de cada situación, neutralizaron los intentos del rival y sostuvieron al equipo cuando el partido lo exigió.

• LEER MÁS: En Colón aguardan por la evolución del goleador Alan Bonansea

No se trató solo de despejar o marcar presencia. Hubo timing en los cruces, autoridad en el juego aéreo y, sobre todo, claridad para salir jugando desde el fondo. Ese combo permitió que Colón defendiera con serenidad y, al mismo tiempo, construyera desde atrás, un rasgo que suele marcar diferencias en torneos largos y exigentes. Esto quedó claro en los números que reflejó @colónstats_.

• LEER MÁS: La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

Para Ezequiel Medrán, esta sociedad defensiva representa mucho más que un buen partido inaugural. Es una plataforma desde donde proyectar confianza, equilibrio y regularidad. Cuando un equipo encuentra seguridad en su última línea, el resto se ordena, se anima y empieza a creer.

Los números de Barrios y Rasmussen en el debut de Colón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/colonstats_/status/2023424572440322280&partner=&hide_thread=false

Colón Primera Nacional Federico Rasmussen
