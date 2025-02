¡Oficial! La reserva y varias categorías de Colón participarán en las inferiores de AFA

Si estridencias y silbando bajito, Colón estuvo trabajando en el objetivo de participar en las inferiores de AFA y nuevamente en el torneo de reserva. Algo que perdió al bajar a la Primera Nacional y por eso, estuvo haciendo gestiones oficiales, sabiendo que la meta no era fácil.

No solo por tener que adaptarse el fixture y el calendario, sino también por lo que podría genera en los equipos de la Liga Profesional y también del ascenso. Pero en este caso no se trata de una suerte de privilegio, sino un proyecto serio para darle rodaje al semillero, ya que en la Primera Nacional no lo pudo conseguir.

Buscó armar un torneo de reserva, pero se topó con el pedio del resto de las instituciones de que se haga cargo de los gastos al momento de jugar en Santa Fe. Una falta de predisposición que deparó en esta idea, por más difícil que sea. Pero finalmente hubo humo blanco, ya que llegó el aval de la Asociación del Fútbol Argentino para varias categorías, además del Selectivo.

Así lo confirmó Colón en un comunicado oficial

"La Comisión Directiva del Club Atlético Colón informa a sus hinchas y asociados que, a raíz de las gestiones iniciadas ante la Asociación del Fútbol Argentino, hemos recibido la invitación para que seis de nuestras divisiones juveniles disputen Torneos AFA de máxima categoría durante todo el año.

Asimismo, el Selectivo de nuestro club se incorporará al Campeonato de Reserva a partir del mes de junio.

Esto representa una gran noticia para el desarrollo integral de nuestras divisiones inferiores, y se enmarca en la implementación de un modelo de gestión deportiva que apuesta por el fútbol formativo de nuestra institución como base para su crecimiento".