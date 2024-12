"Ojalá pueda seguir en Colón y que se arme un grupo para ascender a Primera"

Castet y su deseo de seguir en Colón

Lo cierto y concreto, es que Castet en charla con Sol Play 91.5 admitió que en las últimas horas lo llamó Víctor Godano y que la próxima semana será decisiva para saber si continúa en Colón como el defensor pretende.

"Ojalá que pueda seguir en Colón. Ayer (jueves) me llamó Godano y me dijo que quería contar conmigo. Están en conversaciones con la dirigencia Sarmiento de Junín y la semana próxima se van a estar comunicando de nuevo para dar una resolución. Y yo estoy esperando eso", expresó Castet.

Para luego agregar: "Están charlando para ver qué es lo que está pensando hacer Sarmiento conmigo. Si me van a utilizar o si van a permitir que vuelva a Colón".

Respecto a su desafío contó: "Yo fui a Colón pero no de paso, sino con el objetivo de poder dejar una marca, de poder ascender y hacer historia por dejar en Primera a un club tan grande como es Colón. Por eso deseo quedarme, que se pueda armar un lindo grupo y podamos pelear el Ascenso que es lo que todos queremos".

Consultado por su postura de priorizar Colón antes que otras ofertas manifestó: "Tampoco estaba cobrando una barbaridad en Colón, no soy un tipo de plata, pero yo juego al fútbol para divertirme y trato de ser feliz. Pongo eso en primer plano antes que la plata, porque la plata después vendrá sola".

En cuanto a la lesión que lo marginó del partido ante All Boys contó: "Está todo bien, antes de irme de vacaciones preferí quedarme en mi ciudad y fortalecer bien el tobillo para arrancar la pretemporada de la mejor manera. Me siento 10 puntos, lo único que me falta es un poco de futbol pero eso se va a ir dando solo".

Y por último manifestó: "Traté de llegar al partido de All Boys, pero no pudo ser porque el tobillo se me inflamaba cada vez que terminaba de correr, no podía trabar. No pude llegar a ese partido que me hubiese gustado estar".