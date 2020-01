La sensación es clara: hay algo que nadie quiere decir pero sucede antes de iniciar la competencia oficial. Se sabía que la llegada de Brian Fernández a Colón iba a provocar muchas situaciones colaterales que exceden un campo de juego.

Desde el inicio de la semana de tareas, el delantero se ausentó de los entrenamientos y nunca hubo una voz oficial pero sí el rumor que todos se encargaron de replicar: estado gripal.

Este miércoles, el DT Diego Osella tomó contacto con la prensa y en sus dichos se desprende que ya tiene que transitar la previa del debut con un inconveniente serio. Por eso la prensa fue derecho al hueso de movida en procura de tener precisiones respecto a los contínuos faltazos de Fernández.

Entonces, no dudó en expresar que "el día lunes estaba con un problema personal y le dimos el permiso para que lo pueda resolver. Es necesario que arregle su situación personal para estar a disposición".

Y más adelante, acotó: "Hasta el sábado que jugó con Newell's estaba muy bien, después surgió este inconveniente, este problema, es necesario que lo resuelva para que se pueda reincorporar. Cuando eso suceda se pondrá a disposición como sucedería con cualquier futbolista".

Con lo costoso de comenzar de esa manera la rueda de prensa, Osella intentó meterse en el compromiso del sábado y al momento de hablar de Central Córdoba enfatizó: " Tiene una idea definida, juega con dos laterales bien altos, un volante central que se mete dentro del cajón de los centrales, Meli por sus características suelto, delante tres volantes más, Nuñez suelto y Herrera arriba. Como todo equipo tiene virtudes y defectos, intentaremos plantear un partido donde más les molesta. Ojalá podamos ejecutar nuestra idea".

Otro de los temas sin resolución es la salida del juvenil Galván, quien entrena con el equipo pero su futuro estaría en la MSL de Estados Unidos. En este sentido, el orientador rojinegro dijo que "sigo parado en el mismo escenario que el otro día, no me bajaron ninguna orden que hacer, lo considero uno más dentro del plantel, es de mucha jerarquía. La situación la está manejando su representante con José (Vignatti), su frescura, dinámica, nos va a favorecer tenerlo en consideración".

Al momento de hablar sobre la llegada de más refuerzos, Osella apuntó que "con Ortiz la situación no cambió. Sigue haciendo parte física a la espera de resolver su futuro. Fue claro de entrada pero no tuvo hasta ahora posibilidades de encontrar club. Tiene más de 100 partidos con esta camiseta, fue capitán, no pasa desapercibida su presencia. Si decide quedarse será un beneficio para todos".

Y antes de su despedida, no dudó en expresar que "ante varias situaciones que no se pueden resolver aún, vamos a ver si hay novedades en las próximas horas. Nosotros decidimos viajar este jueves después del almuerzo para que los jugadores puedan descansar en Santiago del Estero, donde vamos a trabajar el viernes y el sábado con un trabajo de activación antes del partido".