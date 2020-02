Osella: "Era oportuno intervenir en el tema Brian Fernández"

Diego Osella tomó contacto con la prensa este viernes, antes de viajar a Buenos Aires para intentar cortar esta nefasta racha sin victorias en condición de visitante

En el inicio confirmó la alineación inicial con tres variantes y respecto a la recuperación de Aliendro, expresó que "empezó a trabajar hace una semana y media, está sin dolor, con un poquito de temor que va perdiendo, seguramente estará disponible para el partido contra Racing".

El orientador rojinegro avaló los cambios que introducirá en el Norberto Tomaghello, al decir que "son estrictamente por lo que pienso que se puede plantear el partido. Necesitamos jugadores de buen pie, con la velocidad de Bernardi para permitir también la subida de nuestros laterales y contando con una referencia de área como Viatri junto a Rodríguez. En el primer partido no tuvimos abundancia arriba y en el segundo nos cedieron el balón pero también perdimos".

Y en su tercera respuesta respuesta fue muy firme al dar su opinión sobre la resolución de apartar del plantel a Brian Fernándezpara que realice un tratamiento en cuanto a sus adicciones. Por eso apuntó: "Me pareció muy oportuno intervenir de la manera que lo hizo el club, el jugador con señales lo estaba pidiendo. Hay que poner al ser humano por sobre el futbolista, es una decisión acertada ofrecerle herramientas para que se pueda sentir mucho mejor. Ratifico lo que dijo el comunicado, ojalá se pueda recuperar pronto y ver el escenario de cómo está para saber si podemos contar con él, lo humano siempre está por lo que pueda dar dentro de una cancha. Ojalá se resuelva bien".

Si bien desde que llegó no pudo sumar una unidad, Osella reconoció que "tenemos futbolistas importantes recuperándose como Aliendro o Bernardi, lo importante es encontrar el funcionamiento, defensivamente nos acomodamos rápido pero estamos en la búsqueda del ataque, se pudo ensayar poco en la pretemporada, queremos tener una identidad, pero está la impaciencia lógica por la situación que hace mucho no gana, no lo hace de visitante. Todo atenta para encontrar un funcionamiento, nos aislamos pero hay que encontrar todo rápido para no caer en una situación límite".

En otro tramo de su charla, el conductor sabalero volvió a remarcar que "parece que pasó mucho tiempo porque tuvimos que resolver situaciones que no la pensábamos, deportivamente el proceso de recuperación de futbolistas para encontrar variantes, hubo un cambio de entrenador, temporada corta. No hay que tomarlo como excusa, pero si contemplarlo, si podemos en 90' resolver situaciones y ganar, será mucho más fácil para el jugador, el cuerpo técnico, directivos y de tranquilidad para la gente".

Antes de retirarse continuó en la senda de afrontar el presente sin dejar de expresar un mensaje de aliento para todos. Por eso agregó que "siempre me paro en el escenario de construir, es verdad que el equipo fue de menos a más, pero no alcanzó. Todo lo que no se haga en base a triunfos me preocupa, pero tenemos muchos partidos por delante, empezando por Defensa, hay que encararlos con optimismo, nuestra idea es ir a buscar el partido, vamos con dos puntas definidos, después cuando empieza el partido comienzan a tallar otros detalles. Estamos en la búsqueda de un buen resultado, entiendo la impaciencia porque no se puede pedir más nada, hay que tratar de dar".