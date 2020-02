Colón voló bien alto ante el Halcón en Reserva

Después de un inicio de temporada con varios resultados negativos, de un tiempo a esta parte la Reserva de Colón parece tomar envión en base a resultados favorables.

El equipo que venía de empatar con Banfield sumó este viernes su quinta victoria en la temporada, al golear como visitante a Defensa y Justicia por 3 a 0. Las conquistas llegaron todas en la primera mitad: abrió la cuenta Zurbriggen, estiró el resultado Garcés de penal y sentenció el resultado Farías sobre la hora.

Con estos tres puntos, Colón llegó a 22 puntos en el certamen, mientras que el Halcón se quedó con 24 puntos.

Defensa 0: Lucio Chiappero; Mariano Pieres, Matías Barrios, Claudio Cannavo, Rodrigo Herrera, Agustín Sienra, Nicolás González, Valentín Larralde, Mauro Báez, Tomás Ortiz, Juan Villagra. DT: Pablo De Muner.

Colón 3: Fabricio Haas; Eric Meza, Facundo Garcés, Bruno Espíndola, Román Barreto; Aaron Martínez, Santiago Pierotti, Ignacio Rurak, Alex Aranda; Facundo Farías, Juan Cruz Zurbriggen. DT: Pablo Bonaveri.

Goles: PT 5' Juan Zurbriggen (C), 40' Facundo Garcés, de penal (C) y 43' Facundo Farías (C).

Cancha: Predio La Capilla (Defensa y Justicia)