"Realmente son sensaciones que no se pueden explicar. Estoy muy emocionado de volver al lugar que me abrió las puertas a Primera División y en el que me sentí muy cómodo". Fiel a su estilo, directo y sin estridencias, habló el flamante nuevo entrenador de Colón, Diego Osella, quien tendrá por delante la misión de intentar de enderezar el rumbo en la Superliga, donde el promedio es la máxima preocupación.

En diálogo exclusivo con UNO en La Radio que se emite por Sol 91.5, el DT contó cómo se dio su repentino arribo al Sabalero, al que comandó en una histórica campaña en 2014: "Me llamó José (Vignatti) preguntándome si estaba al tanto de la actualidad de Colón y nos pusimos de acuerdo. Así que ahora nos meteremos de lleno en el armado del plantel y la pretemporada para buscar tener un año más tranquilo en la Superliga, que es lo que necesita el club. Estoy muy feliz. Es algo que siempre deseé y espero retribuir el cariño que me dan con trabajo y resultados".

"Se dio todo muy rápido. Me llamó José y me consultó si estaba dispuesto a viajar para una reunión. Nuestro grupo cree en que se puede mejorar para alcanzar un óptimo rendimiento del equipo. Sinceramente esperaba el llamado, de corazón lo digo. Esperaba la chance de exponer lo que puedo hacer por el club. Tengo una responsabilidad muy grande para este enorme desafío. Cuando llegué la primera vez, pese a que estuve antes como colaborador, me llevó tiempo a manejar situaciones límites y nos encariñamos. Hacia eso vamos con el deseo que las cosas funcionen", agregó.

Además, dejó en claro que pretende que el secretario deportivo, Pancho Ferraro, sea un ladero permanente: "Estuvimos toda la charla vía telefónica con Francisco. Lo conocí cuando me fui de Colón y de ahí me quedó la sensación que es gente de bien. Pudimos charlar sobre la planificación y él aprovechó para sacarse dudas de cómo puede ser el día a día. Le dije que lo voy a necesitar, porque se sale adelante todos juntos, con predisposición y compromiso".

Se habla de que podría darse una gran depuración del plantel, pero Osella no fue tan contundente en ese sentido, sino todo lo contrario: "Es un plantel, a mí criterio, con variantes y con jugadores de jerarquía. Seguramente la tensión de Copa Sudamericana creó un dejo en la liga inconscientemente, porque el futbolista no se programa. Le pasa a cualquier equipo que tiene tres competencias. Quizás se descuidó el torneo local, pero es un plantel con grandes jugadores y que se apoya en un gran arquero. Además hay jóvenes con potencial. Nos ilusiona el plantel. Llego con toda la fe de poder cambiar el rumbo y por sobre todo, armar un equipo con el que la gente se sienta identificada".

Dejó en claro que el arreglo es "por un año. Creo que es lo justo y los vínculos tienen que ser así. Porque uno se debe a una evaluación permanente. Hay que agradecer que hay trabajo. Yo no reniego de no tener chance de agarrar un equipo grande. Lo importante es que en este crecimiento que tenemos como cuerpo técnico nos agarre con la madurez necesaria para no cometer errores del pasado".

En otro tramo de la charla con UNO en La Radio, sorprendió con la idea de adelantar la vuelta a los trabajos pactada para el 3 de enero: "Es algo que estaba armado y estamos buscándole la vuelta de poder anticiparnos. Los jugadores ya armaron sus vacaciones y no están para esas fechas. El tiempo es muy poco y la idea es hacer la pretemporada en Santa Fe. Primero quiero hablar con los jugadores en base a la disponibilidad y en base a eso decidir. Quiero bajar esa posibilidad de ir a Salta y centrarme acá. Me gustaría entrenar en un hábitat más común".

"El deseo es estar a la altura y que no nos traiciones los sentimientos. Le tengo mucho aprecio al club y la gente. El que agarre Colón tiene que saber el ADN de que hay cosas que no se negocian y lo tenemos bien claro", resaltó.

En el cierre de los conceptos más destacados, se emocionó al saber que puede dirigir a Pulga Rodríguez, que dejó abierta la puerta de salida: "Me comentaba José que está todo bien y que se tiene que presentar a la pretemporada. Seguro charlaré con él y estoy ilusionado con dirigir a un jugador con su jerarquía. Ojalá lo pueda entusiasmar".