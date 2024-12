Paolo Goltz: "Me retiro como un hincha más de Colón"

LEER MÁS: Bruno Bianchi, ¿está en los planes de Colón?

Pero faltaba la oficialización de Colón, quien este lunes en sus redes sociales le dedicó un emotivo posteo, donde también se resaltan palabras de mismo Paolo Goltz. El entrerriano hizo referencia a su paso histórico con la Sangre y Luto.

Las palabras de Paolo Goltz en el posteo de Colón

"Fue algo muy importante, sin lugar a dudas, fue mi último club, donde me estoy retirando. Pasé cuatro años muy lindos, hermosos, siempre digo lo mismo, es algo que van a recordar mucho mis hijos, que es lo que uno piensa y siempre se inspira. Yo me inspiré siempre en ellos y se van a acordar de eso...", comenzó diciendo Paolo Goltz en el posteo que le dedicó Colón en sus redes sociales.

En tanto que luego, Paolo Goltz afirmó: "Y más por lo que me tocó vivir acá en Santa Fe, haber llegado y a los seis meses salir campeón, significó muchísimo para el club, para la gente, por supuesto que para mí y mi familia. Lo voy a recordar de la mejor manera y también es el último club de mi carrera después de 22 años".

"Me retiro como un hincha más, voy a seguir en los próximos años haciendo fuerza para que se pueda conseguir el ascenso lo más pronto posible", agregó en otro tramo el defensor entrerriano.

Sobre lo que es Colón, remarcó: "Es un sentimiento muy difícil de explicar porque en la ciudad se vive de una forma muy especial. Al hincha lo único que le puedo decir son palabras de agradecimiento, porque desde que me tocó llegar me trataron muy bien, me recibieron muy bien, la ciudad me recibió muy bien. El mensaje es de agradecimiento, y que no deje de apoyar, que creo que en lo más pronto posible Colón va a volver a Primera, donde se merece, y todos vamos a poder disfrutar del Colón que se merece todo el mundo".