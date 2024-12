Colón no baja los brazos ante el goleador que es la gran debilidad

La particular situación de la delantera de Colón

En la delantera se da un caso bastante particular, ya que Javier Toledo, el gran referente en ese sector del campo de juego, no rindió en la medida de lo esperado y se decidió no renovarle el contrato. El experimentado delantero acordó condiciones para jugar en Temperley, que en la primera fecha de la Zona A visitará a Colón en el Brigadier López.