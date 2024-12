Pereyra: "Hice todos los pasos previos para estar en Colón y la experiencia queda de lado"

Ya contó sus sensaciones, pero ahora de manera más distendida, reveló otros detalles en charla con el programa La Segunda de Porta por UNO 106.3: "Es una alegría enorme volver acá, donde tengo muchos amigos. Tengo un grupo de WhatsApp con gente de Santa Fe. Es una ciudad que me dio mucho y tuve tres años y medio muy buenos. Iván (Moreno y Fabianesi) es una amigo y me insistió. Fui solo un jugador que pasó y dejó, más que nada, buenas relaciones. Es lo que más me llama, además del cariño que tengo por este club".

Inicialmente la vuelta al trabajo está pactada para el 26 de diciembre, pero Pata hizo una aclaración: "Vamos a comenzar el 27. Nos vamos a encontrar con el grupo que quedó y ojalá ya sea con algunos refuerzos. Será un torneo duro, con buenos equipos y entrenadores. Entonces trabajaremos para que Colón cada fin de semana sea protagonista en todas las canchas. Necesitamos ser protagonistas y será siempre una final".

Ariel Pata Pereyra.jpeg Ariel Pereyra propondrá un "Colón ofensivo" en la Primera Nacional.

El Colón de Pata Pereyra

"El dibujo táctico puede variar. Lo que quiero inculcar es que se tenga en cuentan al club que se representa y lo dejen en el mejor lugar posible. Pondremos un estilo ofensivo, digno con la historia de Colón, y más en la situación en la que está. Para buscar el objetivo tenemos que proponer. Trataremos de no depender de nadie", contó el flamante estratega.

Pero haciendo foco justamente su primera experiencia al frente, se plantó: "Lo que estoy haciendo es un cambio de rol, porque paso de ser asistente a técnico principal. Es algo que todos quieren, porque es un progreso como todo trabajador. Hice todos los pasos previos para estar acá. Estoy sumamente preparado para esto. Para aquellos que dicen que no tengo experiencia, le preguntaría quién no quiere progresar en un laburo y la forma es esta. Más preparado no puedo estar. Después, el destino indicará si me va bien o mal, más en una divisional como esta. La experiencia queda un lado para esto".

La revelación de Pereyra por su llegada a Colón

Más adelante en la charla con la UNO 106.3, contó de manera risueña los detalles de su contratación: "Siempre que hay una posibilidad, los representantes ofrecen nuestro currículum. Entonces los dirigentes eligen entre todo lo que tienen. Fue así como me llama Iván, que me preguntó por qué directamente no lo llamé a él y le fui sincero, que esto es un trabajo y voy por los caminos normales. Colón arrancaba recién la búsqueda y me trasladó que me iba a tener en cuenta. A partir de ahí se le empezaron a caer los candidatos (risas). Vio qué era lo que más convenía y gustó nuestra alternativa. Pasaron las reuniones y acordamos los pensamientos. Me gustó la idea esta de estar todos conectados, con un proyecto interesante. Alguien lo tenía que arrancar y me eligieron a mí. Tenemos que poner a Colón en el lugar que se merece".

Ariel Pereyra firmó su contrato con la institución y se convirtió en el nuevo DT del plantel profesional.

Su cuerpo técnico estará integrado por:



Su cuerpo técnico estará integrado por:



-Ayudantes de campo: Diego Castagno Suárez y Cristian Leiva Godoy.

-Preparador físico: Carlos Juárez.

-Videonanalista: Ramiro…

En el final, no dudó respecto a lo que se debe hacer en la Primera Nacional: "Espero un torneo durísimo y todos le van a querer ganar a Colón, por lo que tendremos que estar preparados para esto. Le vamos a dar a los jugadores las herramientas para que sepan desplegar la idea. Habrá momentos buenos y otros malos, donde habrá que saber identificar el problema para salir más rápido posible".

