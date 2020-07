Pierotti: "Confío en firmar el nuevo contrato con Colón"

Santiago Pierotti es uno de los jugadores surgidos de las divisiones inferiores de Colón a los cuales se les termina el contrato el 30 de junio de 2021, y la dirigencia negocia una extensión de su contrato. El volante nacido en Pilar se refirió a esta situación, al regreso a los entrenamientos, a sus ganas de jugar en la Primera y los objetivos que se plantea el plantel para la próxima temporada.

En el arranque de la charla con Radio Gol (FM 96.7), y antes de hablar de su contrato, Pierotti se refirió al regreso a los entrenamientos en Colón y afirmó: "Ahora se puede volver en agosto, trabajando y haciendo lo que se puede. Estoy viviendo en Santa Fe, pero ahora me encuentro en Pilar, donde está todo tranquilo, no hay casos de coronavirus. Acá estoy con mis cuatro hermanos y mis papás. Yo soy uno de los más chicos. Tengo una hermana, y mis hermanos también jugaron en el Club Atlético Pilar".

Luego, a Perotti se lo metió de lleno en cómo piensa que será el retorno del fútbol y dijo: "Será complicado, nadie se imaginaba que podía ser tan largo, nosotros cumplimos con lo que nos dicen desde el club, tratamos de llevarlo de la mejor manera para cuando sea el momento de volver. En Pilar es un pueblo, tiene 8.000 personas, donde pude desarrollar más actividades, estuve más libre y pude trabajar de mejor manera. Hubo momentos donde me cansé de entrenar solo, pero siempre con el compromiso de trabajar sí o sí, pero con todos los compañeros estamos iguales. A veces hago un balance para saber dónde llegué y todo lo que me costó llegar donde estoy".

En tanto que luego a Perotti hizo referencia a la oportunidad que tendrán los juveniles de Colón en el nuevo proceso fútbolístico y dijo: "Mi idea es poder sumar minutos, partidos, demostrar de lo que soy capaz, si me toca jugar trataré de hacerlo de la mejor manera y poder aprovechar mis oportunidades, por eso trabajo para llegar de la mejor manera a la reanudación de los entrenamientos".

Más adelante, Perotti se refirió a sus condiciones futbolística y afirmó: "Donde crea que más lo puedo ayudar trato de adaptarme, pero volante mixto es mi posición ideal, donde me siento más cómodo. Pero siempre estoy a disposición de lo que me pida el entrenador. Me gusta tener contacto con la pelota, de frente a la cancha, llegando a las dos áreas. A la posición en Colón me la encontró Luciano Calcango, antes era más delantero. Pero él me puso por a derecha. Cada técnico tiene sus tácticas y sus formas, trataré de hacerlo de la manera que me lo pida".

Santiago Pierotti.jpg Pierotti se manifestó en relación a su nuevo contrato con Colón. @Copa_Argentina

En cuanto a si pudo hablar con Eduardo Domínguez, Pierotti afirmó: "Todavía no pude hablar con él. Lo conozco, sé su personalidad, a lo que juega, sé lo que pretende. Sé que es serio, que tiene un buen cuerpo técnico, que me trataron muy bien, por lo cual me estoy preparando a full para el momento de retomar los entrenamientos".

Pierotti también se refirió a la renovación de su contrato con Colón: "Mi representante y los dirigentes tuvieron una reunión, tengo confianza plena que se pueda solucionar todo eso, para que me pueda quedar tranquilo y luego concentrarme más en lo que es la reanudación del torneo. Mi idea es sumar minutos, demostrar lo que soy, si bien tuve oportunidades, luego se apagaron. Mi idea es seguir en Colón y pelear por cosas importantes".

Y Perotti agregó: "Me incomoda un poco que se hable de todo esto, todo son rumores sobre mi contrato. Pero sé que son parte del juego, por eso no tengo problemas en aclarar las cosas. Estoy pendiente de los entrenamientos en Colón, lo otro se va a solucionar".

En otro tramo, luego de hablar de su contrato, hizo referencia a la pertenencia por los colores de Colón y dijo: "En el tiempo que estuve en el club viví muchas cosas, vine en 2003, desde muy chiquito, todo lo que viviste te genera pertenencia. Viví mucho tiempo en la pensión, todos los chicos que estamos en el plantel tenemos ganas de estar y demostrar, que la gente se vea reflejada con nuestras ganas.

No puedo creer todo lo que viví en Colón, fue una experiencia muy linda, lo traté de disfrutar de la mejor manera, con muchos nervios. Fue un gran año, también me tocó ir a la Selección Argentina. Tomo los consejos de los jugadores con más experiencias, también de los jugadores que juegan en mi posición. También hablo mucho con los chicos de mi edad para saber qué es lo que sentimos en este momento que estamos viviendo".

Después se refirió a los objetivos de Colón y Pierotti dijo: "No creo que lo de la Sudamericana haya sido suerte, si trabajamos de igual manera estamos para pelear cosas importantes. Con Eduardo en su primer partido nos sacamos un gran peso de encima, creo que si seguimos por este camino podremos pelear por grandes cosas".