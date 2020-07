"Me quedo con las cosas buenas que viví en Colón"

Fernando Zuqui finalizó su vínculo con Colón el 30 de junio y en consecuencia deberá retornar a Estudiantes. El volante había quedado en medio de un conflicto judicial, ya que Estudiantes intimó a Colón a que haga uso de la opción valuada en 2.000.000 dólares, entendiendo que el futbolista había jugado más del 70% de los partidos disputados por el Sabalero.

Sin embargo, la dirigencia rojinegra adujo que la temporada no se había completado y que por ese motivo no está obligado a comprar el pase del mediocampista. Lo cierto es que el Pincha ahora lo citó para que cuando comiencen los entrenamientos se presente a practicar con el plantel.

Zuqui actualmente continúa en Santa Fe, pero próximamente abandonará la ciudad. En diálogo con Club Octubre 94.7, el volante mendocino se refirió a su presente, pero también recordó su paso por Colón en donde estuvo un año y medio, destacando lo que fue jugar una final de Copa Sudamericana.

zuqui.jpg Fernando Zuqui dejó Colón al no hacer el club uso de su opción.

"Todavía estoy en Santa Fe con mi mujer y mi hijo. De a poquito vamos armando el tema de la mudanza para irnos unos días a Mendoza y después cuando me notifiquen presentarme a entrenar con Estudiantes de La Plata. Por ahora lo único que sé es que debo presentarme cuando se reanuden los entrenamientos ya que tengo contrato vigente. Y después se verá si me quedo o me voy a otro club", manifestó en el comienzo de la charla.

Sobre su paso por el Sabalero expresó: "En Colón me tocó la posibilidad de jugar una final, algo que nunca había logrado el club. Más allá de que todos queríamos ganar la final, la realidad indica que la ciudad se revolucionó. Fue algo histórico lo que hizo la gente de Colón de llevar más de 40.000 personas al exterior y llegar por primera vez a una final de una Copa internacional no es fácil. Obviamente que me hubiera gustado salir campeón, pero dentro de lo malo que fue perder, también hay que rescatar cosas buenas".

Para luego agregar "Santa Fe es una ciudad muy tranquila y muy futbolera. Hay una pasión muy grande por el fútbol y me tocó estar un año y medio en Colón en donde tuvimos altibajos. Jugamos grandes partidos y por ahí nos tocó perder y no hacerlo de la mejor manera".

Y finalizó: "Pero igualmente me quedó con las cosas buenas de poder llegar a una final de una Copa internacional, que no es fácil y más con lo que representa el fútbol sudamericano. Nos tocó enfrentar en semifinal a Atlético Mineiro y en una noche soñada pasar por penales en Brasil. Y esas son cosas que a uno le van marcando la carrera