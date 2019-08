Podría suspenderse el encuentro entre Huracán y Colón

Un serio conflicto con empleados de Utedyc, que reclaman el pago de salarios y aguinaldo adeudados, pone en riesgo esta noche el encuentro entre Huracán y Colón, por la segunda fecha de la Superliga.

Pese a que el Globo viene convocando a sus hinchas por las redes oficiales para el encuentro, lo cierto es que el estadio no abre sus puertas porque el personal que debe hacerlo exige resolver ya mismo su situación. En el club son optimistas con encontrar una solución, y en estos momentos Alejandro Nadur se reúne con los empleados.

El secretario general del gremio, Walter Otero, no fue tan optimista en diálogo con FM 94.7: "Mi percepción es que Huracán no va depositar el dinero. Se dio plazo hasta las 20. No depositaron en junio y hay una retención de tareas hasta que lo efectúen".

A esta altura, no se descarta que el encuentro se termine disputando a puertas cerradas.

Fuente: TyC Sports