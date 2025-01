Por qué Colón no se da por vencido por Facundo Castet

Hasta aquí Colón se aseguró ocho refuerzos, más allá que sufrió una profunda sangría tras la finalización de la temporada anterior. De esta manera, llegaron Marcos Díaz, Gonzalo Bettini, Brian Negro, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz, José Barreto, Facundo Sánchez y Emmanuel Gigliotti.

La búsqueda de Colón en el mercado de pases

Sin embargo, la búsqueda continúa, ya que la intención es potenciar la delantera, con otro delantero de jerarquía. El mediocampo también, con un volante central, y mediocampistas o un externo por la derecha. Pero también se intentan hacer gestiones para sumar a un lateral izquierdo.

Es que las negociaciones para repatriar a Facundo Castet todavía no dieron el resultado esperado, más allá de las declaraciones del jugador hace un par de semanas, donde reconoció sus ganas de volver a Colón.

Facunco Castet.jpg

La traba está en que Javier Sanguinetti, entrenador de Sarmiento de Junín, lo tiene en cuenta dentro de su proyecto deportivo. Incluso, en una de las prácticas futbolísticas lo colocó en el equipo suplente, dando a entender que es una de las opciones valederas que maneja para ese sector del campo de juego.

Colón, con un camino diferente al marcado por el representante

"Lo que quiero aclarar es que se están diciendo muchas cosas, que quiere jugar en Colón, pero no es bueno para la gente de Sarmiento, para el cuerpo técnico. El chico está haciendo la pretemporada en Sarmiento, y si escucha que el jugador se tiene intenciones de irse a Colón no lo va a tener en cuenta, una cuestión de sentido común. Tengo muy buena relación con Iván (Moreno y Fabianesi) pero no me llamó", dijo el repesentante Heber Marchioni sobre la situación de Facundo Castet.

"Para mí ya es tarde, está muy bien en Sarmiento y está haciendo la pretemporada, el técnico lo tiene en consideración, y se tiene que enfocar. Tiene que conseguir casa, ese es mi trabajo. Hoya lamentablemente Colón está en la B y Sarmiento en Primera", agregó Marchioni.

Esta no es la versión ni la negociación que estaría llevando Colón, a través de su representante, quien por otra parte admitió que hace poco más de 20 días que está trabajando con Facundo Castet. El club negocia directamente con Sarmiento, y hay mucho optimismo en cerrar el retorno del lateral en los próximos días.