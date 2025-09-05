Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón define su once para recibir a Estudiantes (RC) en un partido clave por la permanencia

Ezequiel Medrán define este viernes, en el estadio, la formación titular de Colón para recibir a Estudiantes de Río Cuarto, en un partido clave.

Ovación

Por Ovación

5 de septiembre 2025 · 09:22hs
Prensa Colón

Colón transita horas decisivas en la recta final de la Primera Nacional y este viernes por la mañana, en el estadio Brigadier López, el entrenador Ezequiel Medrán llevará adelante la práctica de fútbol donde quedará definida la formación titular para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto, el próximo lunes desde las 19, por la fecha 30 de la Zona B.

LEER MÁS: Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

El Sabalero tiene la urgencia de sumar en estas últimas jornadas para asegurar su permanencia en la categoría y el DT planea introducir varias modificaciones respecto al equipo que viene de perder ante Defensores de Belgrano en el bajo Núñez.

Regresos esperados

Medrán contará con la vuelta de Emmanuel Gigliotti, quien ya cumplió con la fecha de suspensión por acumulación de amarillas, y de Nicolás Thaller, recuperado de un desgarro. Ambos se perfilan para regresar al once inicial.

En cambio, seguirán ausentes por distintas lesiones Lautaro Gaitán, Tomás Gallay y Christian Bernardi, bajas sensibles que siguen limitando las opciones del cuerpo técnico.

Cambios en todas las líneas

La práctica de este viernes será clave para confirmar los nombres, pero el DT ya dejó entrever que podría haber variantes en todos los sectores del campo:

  • Defensa: Facundo Sánchez podría ocupar el lateral derecho en lugar de Gonzalo Bettini, mientras que Thaller ingresaría por Gonzalo Soto en la zaga.

  • Mediocampo: Cristian García se perfila para reemplazar a Oscar Garrido, buscando mayor equilibrio en la mitad de la cancha. No hay que descartar, sin embargo, a Zahir Yunis.

  • Delantera: el regreso de Gigliotti sacaría del equipo a Facundo Castro, mientras que Luis “Pulga” Rodríguez podría ir desde el arranque en lugar de José Barreto.

Una final en el Brigadier

El duelo ante Estudiantes de Río Cuarto aparece como una verdadera final para Colón, que necesita hacerse fuerte en casa para despejar cualquier fantasma de descenso, más allá que este viernes estará atento a los partidos del CADU y Talleres (RE).

LEER MÁS: La llave de Colón para saldar la deuda con Alberto Espínola

Con variantes, regresos de peso y la chance de volver a mostrar su mejor versión, Medrán sabe que el margen de error es mínimo en este tramo definitorio, aunque tiene un buen margen de puntos en relación a sus rivales por la permanencia.

