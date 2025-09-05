Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón: reunión clave entre dirigentes y la primera minoría para definir temas institucionales y deportivos

Un grupo de dirigentes se reunirá con Ricardo Luciani, primera minoría en Colón, para tratar temas de la vida institucional, económica y deportiva.

Ovación

Ovación

5 de septiembre 2025 · 10:41hs
Colón: reunión clave entre dirigentes y la primera minoría para definir temas institucionales y deportivos

Este viernes se llevará a cabo un cónclave importante en Colón, en el que participarán miembros de la Comisión Directiva y representantes de la primera minoría, encabezados por Ricardo Luciani. El encuentro se centrará en diversos temas que abarcan el ámbito deportivo, económico e institucional del club, y servirá para coordinar acciones hasta fin de año.

Aspectos institucionales y financieros

Entre los puntos a tratar, se espera que se aborden cuestiones vinculadas a la gestión financiera y el manejo de juicios pendientes, con el objetivo de clarificar cómo quedará la situación económica del club hacia el cierre del año.

LEER MÁS: La llave de Colón para saldar la deuda con Alberto Espínola

Entre los temas a tratar, en este sentido, figuran el reclamo que hizo Facundo Farías por el 15% de su pase a Inter Miami (el jugador entiende que no fue destinado el dinero para los inferiores, como figuraba en el documento de la cesión), y el dinero que hay que pagarle al paraguayo Alberto Espínola, tras el veredicto del TAS (400.000 dólares).

También se tocarán asuntos internos relacionados con socios, donde podrían evaluarse apercibimientos o suspensiones, en casos puntuales que afectan la convivencia institucional.

Temas deportivos

En paralelo, la reunión contará con la participación de Luis Medero (figura clave para Luciani en su proyecto deportivo de cara a su propuesta para intentar ser gobierno en las próximas elecciones), quien junto a los dirigentes analizará la situación del fútbol profesional, en especial la estrategia para los próximos partidos que Colón deberá ganar para asegurar la permanencia en la categoría.

La idea es delinear un plan que permita al equipo afrontar el tramo final de la temporada con las mejores chances de mantenerse en la Primera Nacional.

Agenda electoral

Si bien la reunión de este viernes será de carácter interno y centrada en funcionamiento jurídico y gestión económica, este sábado a las 10, se realizará un encuentro con los referentes de las agrupaciones que participaron en las últimas elecciones. Allí se anunciarán las fechas clave del club: la Asamblea (20 de noviembre), las elecciones (30 de noviembre) y la entrega de mando (1 de diciembre).

LEER MÁS: Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

El cónclave de este viernes, por lo tanto, marcará un paso importante en la coordinación entre la dirigencia de Colón y la primera minoría, buscando ordenar los asuntos urgentes del club mientras se prepara el calendario institucional y deportivo hacia el cierre del año.

Colón Luciani Espínola
