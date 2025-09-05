Oficial A2: Colón y República siguen en la vanguardia

Colón le ganó a Santa Rosa por 102-92, mientras que República del Oeste batió a Kimberley por 91-75, en el marco de la fecha 8 del Oficial A2.

