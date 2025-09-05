Este jueves se completó la programación de la Fecha 8 en el nivel A2 del Torneo Oficial. Colón superó a Santa Rosa y República del Oeste hizo lo propio con Kimberley, con lo cual ambos se mantienen en la primera posición.
Oficial A2: Colón y República siguen en la vanguardia
Colón le ganó a Santa Rosa por 102-92, mientras que República del Oeste batió a Kimberley por 91-75, en el marco de la fecha 8 del Oficial A2.
TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 8
Miércoles 3 de septiembre
CUST B 58 (Valentino Romero 12) - UNL 67 (Martín Felcaro 15)
Jueves 4 de septiembre
Centenario 65 (Manuel Racigh 18) - Alumni (LP) 95 (Luciano Torren 22)
Colón (SF) 102 (Francisco Navarrete 25) Santa Rosa 92 (Julián Canteros 25)
República del Oeste 91 (Tomás Govone 26) Kimberley 75 (Santino Chantiri 22)
Macabi 63 (Alejo Saidler 16) - Regatas Coronda 71 (Enzo Gauna 16)
Libre: Almagro B
TABLA DE POSICIONES
Colón y República del Oeste 15 (7-1); Alumni 15 (6-3); Regatas Coronda 14 (6-2); Macabi y Kimberley 12 (4-4) Almagro B 11 (4-3); CUST B 11 (3-5); UNL 10 (2-6); Santa Rosa 9 (1-7); Centenario 8 (0-8)
