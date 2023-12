En el inicio apuntó que "hoy no es un día más para mí, ni como futbolista, ni como persona. Es el día en el que digo adiós a un club en el que viví momentos inolvidables y que, desde siempre, me hizo sentir como en casa, pero detrás de este adiós hay, ni más, ni menos, que una decisión personal".

Más adelante, el Perro dijo que "a lo largo de este tiempo pasamos juntos etapas buenas y no tan buenas, pero siempre con el escudo de Tigre en lo más alto: Desde el título del 2019, el descenso, la Libertadores, la vuelta a Primera, una final más, y la clasificación a otro torneo internacional. Siempre a la par, la hinchada, la dirigencia y nosotros".

En otro tramo de su adiós subrayó que "siento que no me quedó nada por dar, que desde el primer día entregué todo de mí, con aciertos y errores, pero sin guardarme nada jamás y ojalá así lo hayan sentido ustedes también. El afecto, el cariño y aliento que me brindaron no puedo describirlo con palabras, pero lo recordaré eternamente".

Para después, ampliar: "Me voy también con el orgullo de haber sido parte de un momento clave en la historia de Tigre, que hoy se ganó el respeto de todos y ocupa el lugar que merece en el fútbol argentino".

En la parte final, sentenció: "Llegó el día de decir adiós, con la tristeza de dejar un club que me marcó para toda la vida y que me adoptó como si hubiera sido un jugador nacido en sus inferiores, pero también, con la felicidad de volver a estar al lado de mi familia, que me bancó siempre, sin reproches, pero que hoy me necesita cerca".

Eternamente GRACIAS / Por siempre en mi corazón / Sebastián Prediger.