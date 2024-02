Prediger y su regreso a Colón: "No manejé la ansiedad"

Sebastián Prediger protagonizó una gran primera parte en el período inicial, pero luego se fue apagando, producto del intenso calor y del cansancio, cuestión que se hizo común en gran parte de los protagonistas del partido en el Brigadier López.

Colón festejo CADU.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Luego del partido, el Perro reveló: "Creo que no manejé la ansiedad". De esta manera admitió de qué manera vivió el inicio de su tercera etapa en Colón, en lo que representan sus últimos momentos en su carrea profesional. "La realidad es que queríamos empezar con el pie derecho, por lo cual estamos muy felices. Ganamos y estuvimos con nuestra gente, lo que es muy importante".

"Vengo disfrutando del día a día en Colón, de los entrenamientos, ahora era el reencuentro con la gente. Es una emoción muy grande, y además estaba mi familia. Fue completo", agregó el Perro Prediger, que además destacó que "estaba más nervioso que cuando me tocó jugar finales. Pero cuando empezó el partido me pude sentir más cómodo, sin embargo en el final sentí un calambre y no pude continuar".

Y en cuanto a lo que representó la victoria para Colón, Sebastián Prediger aclaró: "Es todo muy difícil, ellos son un equipo duro, son muy altos, sacan provecho de la pelota parada, es difícil la categoría"