El Sabalero acumuló un triunfo y un empate en estos dos capítulos iniciales y por eso el balances es positivo, pero falta mucho para que se vea el rendimiento ideal, donde se enfatiza la necesidad de armar el grupo. En charla con el programa Los de Siempre que se emite por AM 530, el conductor sabalero insistió: " El verdadero torneo arranca luego de la fecha 14 o 15. Ahí se van definiendo algunas cosas. Todos los equipos tiene mesetas y por eso insisto con llegar al final, donde se definen las cosas".

"La Primera Nacional sigue siendo primitiva, en el buen sentido. Es más parejo todo, las canchas, los vestuarios y no hay VAR. Los arbitrajes no son tan finos como en Primera División. Es la categoría más pareja del país y también la más apasionante. Hay que estar atento a todos los detalles, además de un buen equipo y un plus desde lo mental", agregó.

Iván Delfino.jpeg Iván Delfino remarcó que toma esta chance en Colón como "un desafió" y no como "una obligación". UNO Santa Fe | José Busiemi

El Sabalero se prepara ahorar para dos funciones en casa, donde la meta es usar el poder del aliento de su gente: "Ahora tenemos dos partidos seguidos de local. Uno por la zona nuestra y el otro por el interzonal (Patronato). La gente viene de una frustración, de un golpe duro. La exigencia será para nosotros, que somos los que estamos en esta situación. Por eso hay no hay que tomarlo como una obligación sino como un desafío. Eso te ayuda a ir un poco más allá, porque necesitamos estar alertas y atentos para dar lo mejor para el objetivo final".

"En el interior hay localías muy fuertes. Hay provincias muy pasionales y es complicado llevarse algo cuando vas de visitante. También está claro que a veces los equipos juegan al ritmo de la gente y terminás cometiendo errores, pero cuando es favor, es muy importante", acotó respecto al mismo tema.

Pero no quedó solo en eso: "La gente de Colón estuvo acostumbrada estos años a jugadores y técnicos de renombre. Ahora es diferente, todos los partidos serán luchados y parejos. Es un trabajo de contagio de adentro para afuera. Van recién dos pasos. Falta un montón. Lo primero que tenemos que hacer es encontrarnos como equipo, que es lo que estamos buscando".

En otro tramo de la charla, Delfino dijo: "La categoría es muy complicada y tenés que encarar todo con humildad, porque habrá golpes y uno tiene que estar preparado. Colón era algo a lo que no podía decirle que no. El hincha de Colón es leal y siempre alienta. Hay que hacer entender que esto es paciencia y resistencia".

En el final, enfatizó: "Este partido (ante Atlanta) fue de mucho desgaste, por eso es cuestión de administrar las cargas, sobre todo a los más grandes para que rindan mejor en los partidos".