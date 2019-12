Pulga Rodríguez decidió qué será de su futuro futbolístico

Cuando el dolor por haber perdido la final de la Copa Sudamericana estaba en carne viva, en al zona de vestuarios de La Nueva Olla de Asunción, Luis Rodríguez sorprendió a todos con declaraciones que brindó en exclusiva por DirecTV Sports, una de las señales encargadas de televisar el partido ante Independiente del Valle.

Es que sin ningún tipo de reparos, y notablemente afectado por la derrota en el partido más importante de la historia del club, Pulga tiró: "Estamos pensando algo, pero ahora en caliente no quiero decir mucho. No se trata de terminar mi carrera, pero hay cosas que analizar y ver con la familia”.

Pero no todo terminó allí, ya que con Colón nuevamente pensando pura y exclusivamente en la Superliga, y tras su gran actuación frente a Estudiantes, donde anotó dos goles y asistió a Braian Galván en el tercero, le puso más incertidumbre a su continuidad, y expresó: "Veremos quedan tres partidos, queremos terminar los tres partidos, tengo contrato, iremos conversando, pero quiero estar a disposición en estos tres partidos, ojalá que al equipo le vaya bien para engrosar el promedio y luego clasificar a un certamen internacional".

Por esta razón en la ciudad solo se habló de la posibilidad cada vez más firme que Pulga una vez que termine su participación en 2019 con Colón decida marcharse del club, para volver a Tucumán como había manifestado tras la final en Asunción.

Entonces durante la semana brindó una conferencia de prensa acompañado por Guillermo Ortiz, donde se esperaba que fuera mucho más concreto para contar su decisión de quedarse en el club o bien volver a Tucumán, como había manifestado.

Sin embargo, el mejor jugador sabalero en lo que va del año, destacó: "Siempre que tomé una decisión lo hice frío y pensándolo bien. Hay un contrato vigente que tengo que tratar de cumplirlo. Pero tuve muchos problemas familiares, analizaremos cada situación como se dé. Cuando mucho se termina yendo mi familia a Tucumán".

Y agregó: "Le pido disculpas a la gente por la falta de decisión. Tengo contrato y estoy pensando en esto. Estoy esperan que también la familia decida, nos gusta Santa Fe pero hay cuestiones personales y tengo que analizar lo mejor posible. Todavía no pude hacer el duelo del fallecimiento de mi viejo".

En la misma conferencia manifestó que no había recibido ninguna oferta, sobre todo de Atlético Tucumán desde donde había venido y donde es ídolo. No hay ninguna posibilidad de volver a Atlético. No tengo que hablar con los dirigentes porque no tengo propuestas".

Luego se encargó de aclarar en diálogo con La Gaceta de Tucumán que nunca había dicho que no quería volver al Decano, con lo cual la incertidumbre sobre su estadía en el Sabalero seguía aumentando.

A pesar de todas estas declaraciones Pulga ya le habría manifestado a su círculo de amigos que se quedará en Santa Fe como mínimo hasta terminar la temporada (tiene contrato hasta junio de 2021), lo que cuando sea oficializado por el propio jugador traerá mucho alivio a los dirigentes y sobre todo a los hinchas de Colón.

Es que el tucumano es por escándalo el jugador más importante que tiene el equipo, ya que con sus goles y asistencias originó que el equipo sume la mayoría de los puntos que tiene en la Superliga y que haya jugado por primera vez en su historia una final de un certamen internacional.

De esta manera los dirigentes comenzarán con mucho más alivio a planificar un 2020 muy intenso, donde la mente estará solamente puesta en la Superliga, donde debe cosechar muchos puntos primero para zafar del descenso en esta temporada y luego para sumar un buen colchón de unidades para la 2020/2021, donde también arrancará muy complicado.