Pulga Rodríguez: "La pelota me pega en el hombro"

"Contento por el triunfo, es algo muy importante para nosotros. Venimos trabajando y por suerte pudimos ganar, fue un partido medio chato, feo, pero afortunadamente pudimos quedarnos con los tres puntos", comenzó expresando el delantero rojinegro.

Consultado por la jugada que terminó con el gol de Castro respondió: "Todos me preguntaron si me había pegado en la mano, pero la pelota me pegó en el hombro. Salto a cabecear, yo pensé que le había pegado en la mano al defensor, pero no saco el brazo ni nada, siento que me impacta en el hombro".