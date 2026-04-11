Un necesitado Estudiantes de Río Cuarto va por el triunfo ante Barracas Central

Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central se enfrentarán, desde las 21.45, en el Estadio Ciudad de Río Cuarto por la fecha 14 del Torneo Apertura

Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central se enfrentarán este sábado en el Estadio Ciudad de Río Cuarto por la fecha 14 del Apertura . El Guapo debutó por Sudamericana contra Vasco da Gama y la próxima semana visitará a Olimpia en Paraguay, por lo que presentará mayoría de suplentes.

El encuentro se jugará desde las 21.45, con arbitraje de Pablo Dóvalo y en el VAR lo acompañará Silvio Trucco. La televisación estará a cargo de ESPN Premium.

El León del Imperio dejó pasar una chance inmejorable la fecha pasada empatando sin goles con Aldosivi en Mar del Plata, ya que de ganar lo hubiese superado en la tabla anual y hubiera sumado tres puntos de oro pensando en la permanencia en Primera División.

Con cinco unidades de 36 posibles, Estudiantes es el peor equipo de la temporada y marcha último en las dos tablas-la anual y la de promedios-.

A su vez, el martes quedó eliminado de la Copa Argentina en los 32avos de final con San Martín de Tucumán. Después de igualar 0-0 en los 90 minutos, el Santo Tucumano se hizo fuerte en los penales y se quedó con el duelo por 4-3.

Barracas Central viene de hacer su histórico debut en el plano internacional empatando 0-0 con Vasco da Gama por la primera fecha de la Copa Sudamericana, y el miércoles que viene visitará a Olimpia en Paraguay por la segunda jornada, por lo quepara este partido se espera que Rubén Darío Insúa rote el once inicial con la salvedad de Maximiliano Puig, quien fue expulsado contra el conjunto brasileño y se perderá el duelo en Asunción.

En lo que respecta al Apertura,el Guapo marcha noveno con 16 puntos, a uno de Huracán que es el último en meterse en octavos de final, y a pesar de que no falte mucho para el final de la fase regular, tiene cierto margen para poner su cabeza en la Sudamericana.

Probables formaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Facundo Cobos; Juan Antonini, Nicolás Talpone, Alejandro Cabrera, Mauro Valiente, Martín Garnerone; Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: GerardoAcuña.

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolas Capraro, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa; Gonzalo Maroni, Dardo Miloc, Iván Tapia; Facundo Bruera y Lucas Gamba. DT: Rubén DaríoInsúa.

Hora: 21.45.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Ciudad de Río Cuarto.

TV: ESPN Premium.