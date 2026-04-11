Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes de Río Cuarto

Un necesitado Estudiantes de Río Cuarto va por el triunfo ante Barracas Central

Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central se enfrentarán, desde las 21.45, en el Estadio Ciudad de Río Cuarto por la fecha 14 del Torneo Apertura

11 de abril 2026 · 08:40hs
Un necesitado Estudiantes de Río Cuarto va por el triunfo ante Barracas Central

Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central se enfrentarán este sábado en el Estadio Ciudad de Río Cuarto por la fecha 14 del Apertura. El Guapo debutó por Sudamericana contra Vasco da Gama y la próxima semana visitará a Olimpia en Paraguay, por lo que presentará mayoría de suplentes.

El encuentro se jugará desde las 21.45, con arbitraje de Pablo Dóvalo y en el VAR lo acompañará Silvio Trucco. La televisación estará a cargo de ESPN Premium.

El León del Imperio dejó pasar una chance inmejorable la fecha pasada empatando sin goles con Aldosivi en Mar del Plata, ya que de ganar lo hubiese superado en la tabla anual y hubiera sumado tres puntos de oro pensando en la permanencia en Primera División.

Con cinco unidades de 36 posibles, Estudiantes es el peor equipo de la temporada y marcha último en las dos tablas-la anual y la de promedios-.

A su vez, el martes quedó eliminado de la Copa Argentina en los 32avos de final con San Martín de Tucumán. Después de igualar 0-0 en los 90 minutos, el Santo Tucumano se hizo fuerte en los penales y se quedó con el duelo por 4-3.

Barracas Central viene de hacer su histórico debut en el plano internacional empatando 0-0 con Vasco da Gama por la primera fecha de la Copa Sudamericana, y el miércoles que viene visitará a Olimpia en Paraguay por la segunda jornada, por lo quepara este partido se espera que Rubén Darío Insúa rote el once inicial con la salvedad de Maximiliano Puig, quien fue expulsado contra el conjunto brasileño y se perderá el duelo en Asunción.

En lo que respecta al Apertura,el Guapo marcha noveno con 16 puntos, a uno de Huracán que es el último en meterse en octavos de final, y a pesar de que no falte mucho para el final de la fase regular, tiene cierto margen para poner su cabeza en la Sudamericana.

Probables formaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Facundo Cobos; Juan Antonini, Nicolás Talpone, Alejandro Cabrera, Mauro Valiente, Martín Garnerone; Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: GerardoAcuña.

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolas Capraro, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa; Gonzalo Maroni, Dardo Miloc, Iván Tapia; Facundo Bruera y Lucas Gamba. DT: Rubén DaríoInsúa.

Hora: 21.45.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Ciudad de Río Cuarto.

TV: ESPN Premium.

Estudiantes de Río Cuarto Barracas Central apertura
Noticias relacionadas
arsenal perdio y se le abre una posibilidad a manchester city en la premier league

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

alcaraz despacho a vacherot y jugara la final del masters 1000 de montecarlo ante sinner

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

republica, alma y rivadavia estiraron sus invictos en la liga proximo

República, Alma y Rivadavia estiraron sus invictos en la Liga Próximo

ancelotti y la chance de convocar a neymar al mundial: va en buen camino

Ancelotti y la chance de convocar a Neymar al Mundial: "Va en buen camino"

Lo último

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

Último Momento
Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

San Cristóbal: la semana que viene se reanudarán las clases en la escuela del tiroteo

San Cristóbal: la semana que viene se reanudarán las clases en la escuela del tiroteo

Siete muertos por bombardeos israelíes en Gaza

Siete muertos por bombardeos israelíes en Gaza

Ovación
Una jornada emocionante con Capibaras y San Agustín XV en el Hipódromo de Rosario

Una jornada emocionante con Capibaras y San Agustín XV en el Hipódromo de Rosario

Tobías Reyes se mide con el filipino Miel Fajardo en la ciudad de Gálvez

Tobías Reyes se mide con el filipino Miel Fajardo en la ciudad de Gálvez

Unión y Progreso A se quedó con el clásico en el Apertura Promocional

Unión y Progreso A se quedó con el clásico en el Apertura Promocional

República, Alma y Rivadavia estiraron sus invictos en la Liga Próximo

República, Alma y Rivadavia estiraron sus invictos en la Liga Próximo

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe