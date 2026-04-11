Se viene la segunda fecha en el Torneo Regional del Litoral

En el Top 10 del Regional del Litoral, CRAI visitará a Jockey y Santa Fe RC a GER en el Hipódromo de Rosario. En Segunda, se destaca La Salle-Universitario

CRAI y Santa Fe Rugby jugarán en Rosario por la segunda fecha del Regional.

En los habituales escenarios de la zona este sábado, desde las 16, se cumplirá la segunda jornada del Torneo Regional del Litoral , organizado conjuntamente por las Uniones Rosarina, Santafesina y Entrerriana de Rugby. La competencia regresa tras dos semanas sin actividad, una producida por la disputa del Torneo del Interior y la otra por la Semana Santa.

Los dos elencos santafesinos jugarán en condición de visitante, mientras que en nuestra capital, en el ascenso, se destaca el cruce que animarán La Salle Jobson con Universitario.

Llega el segundo capítulo del interuniones litoraleño

A partir de las 17, en el Hipódromo de Rosario, Santa Fe Rugby Club visitará a Gimnasia y Esgrima con el arbitraje del rosarino Carlos Poggi. Los conducidos por Ignacio Carballo vienen de imponerse en Sauce Viejo al ascendido Universitario de Rosario por 45 a 20, mientras que en Grandfield, los mensana rosarinos derrotaron ajustadamente a Old Resian por 28 a 25.

Los Tricolores de Sauce Viejo alistarán a: Manuel Cataudela, José Milesi y Tomás García; Joaquín Correa y Guillermo Botta (h); Tomás Longo, Ignacio Gómez y Manuel Iturraspe; Santiago Quirelli (capitán) y Francisco Ávalos; Santiago Mendicino, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Agustín Foradini y Augusto Basso.

Por su parte, a las 16, en Fisherton, CRAI tendrá una dura parada ya que deberá visitar al campeón defensor, nada más y nada menos que el Jockey Club, que siempre se hace fuerte de local. Será bajo el referato del entrerriano Juan Moyano. Los dirigidos por Charly Matozzo vienen de caer en el debut ante Duendes por 18 a 17 en la autopista, y los verdiblancos sufrieron una inesperada caída ante el Jockey Club en Venado Tuerto por 27 a 26.

-rugby torneo del litoral segunda fecha anuncio 2 Los Cuervos visitarán a La Salle Jobson en Cabaña Leiva por la Segunda División. Gentileza Franco Perego

Los Gitanos formarán con Joaquín Beron, Luciano Simino y Joaquín Lerche; Manuel Torres Jozami e Ignacio Parodi; Santiago Carreras, Tomás Mufarrege y Pablo Ferreyra; Justo González Viescas y Genaro Giombi; Ignacio Carreras, Agustín Giménez, Juan Cruz Fleitas, Juan Cruz Moretti y Facundo Beltramino.

Las posiciones del sector principal del certamen regional se encuentran de esta manera: Santa Fe Rugby 5; Gimnasia y Esgrima, Estudiantes de Paraná, Jockey Club de Venado Tuerto y Duendes de Rosario 4; CRAI, Old Resian y Jockey Club de Rosario 1; Paraná Rowing y Universitario de Rosario 0.

En relación a la Segunda División, el choque que a priori resulta como más atractivo se desarrollará en Cabaña Leiva, y será el cruce entre La Salle Jobson con Universitario de Santa Fe. El elenco conducido por Leo Cipriani viene de caer ante Caranchos en Fisherton por 43 a 16 e irá por la recuperación, y los de barrio Las Delicias, lograron debutar en condición de local ante Los Pampas de Rufino con una victoria por 48 a 14.

La escuadra colegial formará con Uriel Ríos, Tomás Gilabert, Tomás Rudi, Lorenzo Duarte, Juan Cruz Hadad, Lautaro Salcedo, Santiago Miretti, Walter Chiarinoti; Santiago Novelli y Francisco De Marco; Agustín Kohlbrener, Guido Miccoci, Tomás Marconi (capitán), Alfredo González y Gerónimo Rosa.

Los Cuervos lo harán con Jorge Onorato, Renzo Carrara, Antonio Benítez, Mateo Schmidt, Gabriel Salas, Víctor Redondo, Tobías Pantaleone y Laureano Olmos; Mateo Carughi y Matías González; Ian Dallaverde, Ezequiel Benítez, Nicolás Rivadeneira, Federico Bruzzone y Maximiliano Frenguelli.

Las posiciones se encuentran de la siguiente forma: Alma Juniors de Esperanza, Tilcara de Paraná, Universitario de Santa Fe, Los Caranchos y Provincial 5; Logaritmo 4; La Salle Jobson, Cha Roga, CRAR de Rafaela, Gimnasia de Pergamino, Los Pampas de Rufino y Regatas & Belgrano de San Nicolás 0.

Programación Torneo Regional del Litoral

Sábado 11 de abril

Top 10:

16, Uni de Rosario vs. Jockey Club VT (Sergio Alvarenga)

16, Jockey de Rosario vs. CRAI (Juan Moyano)

16, Duendes vs. Rowing (Bruno Masetti)

16, Estudiantes vs. Old Resian (Facundo Gorla)

17, Gimnasia y Esgrima vs. Santa Fe Rugby (Carlos Poggi, en el Hipódromo)

Segunda División:

Tilcara vs. Alma Juniors (Sánchez Meade)

Cha Roga vs. Caranchos (Javier Villalba)

La Salle Jobson vs. Universitario (Mateo Ciaccio)

Los Pampas vs. Provincial (Franco Intilangelo)

Gimnasia de Pergamino vs. CRAR de Rafaela (Tadeo Hereñú)