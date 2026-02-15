Colón: ganar era necesario, convencer era urgente

Colón dejó argumentos en su debut ante Deportivo Madryn. El primer paso fue firme, aunque el desafío será sostener la intensidad y corregir las grietas.

Colón empezó a escribir su nueva historia en la Primera Nacional con una victoria que invita a creer. En un Brigadier López repleto, el equipo que conduce Ezequiel Medrán superó 2-1 a Deportivo Madryn y mostró rasgos de identidad en medio de un proceso de reconstrucción profunda.

La continuidad de Ezequiel Medrán fue una de las primeras decisiones fuertes de la nueva conducción encabezada por José Alonso , con Diego Colotto como director deportivo. El mensaje fue claro: sostener un proyecto y darle herramientas.

LEER MÁS: Marcioni, gol y figura en una presentación que ilusiona a Colón: "Es un debut soñado"

El debut confirmó que la apuesta no fue improvisada. Con este triunfo, Medrán consiguió por primera vez dos victorias consecutivas desde que asumió, y ahora acumula dos triunfos, cuatro derrotas y dos empates al frente del equipo. Más allá de los números, lo que se vio en cancha fue un equipo convencido de una idea.

Un plantel refundado que respondió a la expectativa

La previa estaba cargada de interrogantes. Nueve refuerzos fueron titulares y apenas Facundo Castet e Ignacio Lago se mantuvieron respecto a la temporada pasada. Una transformación total que generaba expectativa, pero también dudas sobre el funcionamiento colectivo.

Colón festejo Colón sumó un triunfo que invita a soñar en grande en su debut ante Deportivo Madryn en la Primera Nacional. UNO José Busiemi

Sin embargo, el equipo mostró orden, intensidad y una presión alta que incomodó constantemente a Deportivo Madryn, otro de los candidatos al ascenso. El resultado terminó siendo corto en relación a lo que se vio en el desarrollo.

Presión, contundencia y sociedades en ofensiva

El primer golpe llegó tras una recuperación en campo rival. Alan Bonansea capitalizó su única situación clara con un verdadero golazo, exhibiendo una interesante conexión con sus compañeros de ataque. La jugada fue el reflejo de lo que buscó Colón: asfixiar, recuperar y atacar con decisión.

La preocupación pasó por su lesión en el manguito rotador, que empañó parcialmente la celebración, y que seguramente, como el mismo jugador lo expresó luego del partido, lo dejará como mínimo afuera del encuentro del próximo domingo a las 18 ante Central Norte en Salta.

La gran figura fue Julián Marcioni, autor del segundo tanto y desequilibrante permanente por el sector derecho. Su rendimiento confirma que fue uno de los grandes aciertos del mercado de pases. Vertical, intenso y con personalidad, se adueñó de la banda y marcó diferencias.

Luces y sombras en un debut prometedor

En el mediocampo se esperaba mayor gravitación de la dupla central, especialmente en el juego de Ignacio Antonio, aunque el contexto del primer partido invita a la paciencia. El rodaje y el conocimiento mutuo seguramente potenciarán el rendimiento colectivo.

En defensa, el equipo se mostró sólido durante gran parte del encuentro, favorecido también por la escasa producción ofensiva de Madryn en el primer tiempo. Sin embargo, en el tramo final aparecieron dudas: fallas en el juego aéreo y cierta descoordinación derivaron en el descuento del Tanque Silba, en una acción donde las responsabilidades quedaron repartidas entre la última línea y el arquero Gabriel Budiño.

Una victoria que calma la ansiedad y alimenta el sueño

El pitazo final desató el desahogo de casi 30 mil personas en el Brigadier López. Colón superó una prueba exigente ante un rival de peso y dejó una imagen que contrasta claramente con la del equipo de la temporada anterior.

LEER MÁS: Gol, ovación y preocupación en Colón: Alan Bonansea encendió la ilusión y las alarmas

El festejo colectivo evidenció un grupo comprometido y consciente de que el camino será largo. La clave estará en sostener la paciencia, fortalecer el funcionamiento y crecer partido a partido.

El primer paso fue firme. Y si algo quedó claro en esta puesta en escena es que Colón, por historia, por estructura y por la calidad del plantel armado, tiene argumentos para ilusionarse con regresar a la Primera División, el lugar que siente propio.