Federico Lértora, el regreso del corazón campeón de Colón para liderar el sueño

15 de febrero 2026 · 19:37hs
El fútbol siempre ofrece segundas oportunidades. Y este sábado, en el Brigadier López, el hincha de Colón vivió una de esas escenas que quedan grabadas en la memoria colectiva: el regreso de Federico Lértora, uno de los pilares del equipo campeón de 2021, volvió a pisar el césped sabalero después de tres años y medio.

No fue una vuelta más. Fue la vuelta de un símbolo.

El campeón que volvió diferente

Desde aquel inolvidable título en la Copa de la Liga Profesional, el plantel se fue desmembrando. Pasaron regresos que no terminaron bien. Jugadores que quedarán para siempre en la historia del club como Paolo Goltz, Christian Bernardi, Luis Miguel Rodríguez, Tomás Sandoval y Nicolás Leguizamón regresaron en distintos momentos, pero se marcharon por la puerta de atrás, en contextos complejos y lejos de aquella imagen gloriosa.

Lértora eligió volver en el momento más difícil: con el equipo en la Primera Nacional y con la misión explícita de encabezar el operativo retorno. Firmó contrato por dos años, una señal clara de compromiso en tiempos donde abundan los vínculos cortos.

Un sábado que quedará en la memoria de Lértora en Colón

Antes del partido se lo notaba emocionado. Durante el encuentro vivió cada acción con intensidad. Y cuando le tocó ingresar, el estadio explotó. La ovación fue cerrada, sentida, sincera. No era solo por lo que fue, sino por lo que representa.

El presidente José Alonso felicitando a Federico Lértora en la zona de vestuarios tras el triunfo de Colón.

El mediocampista disputó 16 minutos en su reestreno oficial, sumando su primera presencia en la temporada 2026. Pero su historia en el club está escrita con tinta gruesa: más de 100 partidos oficiales entre 2019 y 2022, participaciones internacionales en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores, y un rol determinante en el equipo que tocó el cielo en 2021.

Los números respaldan su peso específico: fue titular indiscutido en la campaña del campeonato, sumó más de 2.000 minutos en la Liga Profesional 2021 y tuvo presencia constante en torneos locales e internacionales. No era una pieza más: era el equilibrio, la voz de mando, el sostén del mediocampo.

Más que un refuerzo, una bandera

El triunfo en el debut fue el primer paso del camino hacia el ascenso. Y Lértora lo disfrutó como uno más. Se lo vio celebrando con sus compañeros, abrazado, sonriente, consciente de que el desafío recién comienza.

Su regreso no es solo futbolístico. Es simbólico. En un club golpeado por el descenso, representa memoria, identidad y liderazgo. No vuelve para retirarse. Vuelve para pelear.

Colón inició el campeonato con el pie derecho. Y en medio del operativo regreso, el retorno del corazón campeón invita a creer que el sueño puede volver a ser realidad.

