El sentido mensaje de Lértora en su regreso a Colón: "Vamos por ese deseado ascenso"

Federico Lértora volvió a Colón en la victoria ante Deportivo Madryn y en sus redes, escribió: "Fue una noche movilizante, voy a dejar todo".

La vuelta fue mucho más que un partido. En el encuentro frente a Deportivo Madryn, Federico Lértora volvió a ponerse la camiseta de Colón y, horas después, compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de emoción que rápidamente se llenó de reacciones de hinchas, compañeros y excolegas.

El mediocampista, uno de los referentes de la última etapa gloriosa del club, expresó en su cuenta de Instagram lo que significó el reencuentro con el Brigadier López y con el pueblo sabalero.

“No fue solo un regreso”

“Volver a esta cancha después de tanto tiempo me generó una emoción muy grande. Fue una noche movilizante, llena de recuerdos y sensaciones”, escribió Lértora.

En su publicación, destacó el recibimiento de los hinchas y dejó en claro que esta nueva etapa lo encuentra con energías renovadas: “Reencontrarme con el club, con su gente y con esta energía me hizo muy feliz y me llena de motivación y compromiso para lo que viene”.

El volante fue más allá y marcó el objetivo colectivo: “Voy a dejar todo, junto a mis compañeros, para lograr ese deseado ascenso y volver a poner a Colón donde se merece estar”. El mensaje cerró con un contundente “GRACIAS” acompañado de corazones rojinegros.

Las reacciones que no tardaron en llegar

La publicación generó una inmediata repercusión. Su esposa, Marily Bianchi, dejó un comentario igualmente emotivo: “Hoy nos toca volver a formar nuestro hogar en este lugar que nos dio tantas alegrías. Qué emocionante es ver el cariño y el respeto que te tiene toda la gente. Vamos por otro sueño”.

Lértora.jpg Federico Lértora volvió a Colón con un triunfazo ante Deportivo Madryn en el inicio de la Primera Nacional. Prensa Colón

También se sumaron voces del vestuario sabalero. El capitán Pier Barrios comentó: “Grande ”, mientras que el arquero Tomás Paredes escribió un simple pero significativo “GRACIAS”.

Incluso desde afuera del club llegaron saludos, como el del mendocino Franco Di Santo, con pasado en el Chelsea, quien expresó: “Feliz por vos y por verte nuevamente adentro de una cancha hermano”.

Una nueva etapa con un objetivo claro

El regreso de Lértora no es uno más. Su identificación con Colón y su liderazgo natural lo convierten en una pieza clave en este tramo del torneo. La ilusión del ascenso es compartida y el mensaje del volante refleja ese compromiso.

Para el pueblo rojinegro, su vuelta no fue solo una presencia en la mitad de la cancha: fue el reencuentro con un referente que promete dejar todo para devolver al club al lugar que siente propio, y al cual llevó a la gloria eterna en 2021.