Uno Santa Fe | Colón | Colón

El sentido mensaje de Lértora en su regreso a Colón: "Vamos por ese deseado ascenso"

Federico Lértora volvió a Colón en la victoria ante Deportivo Madryn y en sus redes, escribió: "Fue una noche movilizante, voy a dejar todo".

Ovación

Por Ovación

16 de febrero 2026 · 09:35hs
El sentido mensaje de Lértora en su regreso a Colón: Vamos por ese deseado ascenso

Prensa Colón

La vuelta fue mucho más que un partido. En el encuentro frente a Deportivo Madryn, Federico Lértora volvió a ponerse la camiseta de Colón y, horas después, compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de emoción que rápidamente se llenó de reacciones de hinchas, compañeros y excolegas.

LEER MÁS: Gol, ovación y preocupación en Colón: Alan Bonansea encendió la ilusión y las alarmas

El mediocampista, uno de los referentes de la última etapa gloriosa del club, expresó en su cuenta de Instagram lo que significó el reencuentro con el Brigadier López y con el pueblo sabalero.

“No fue solo un regreso”

“Volver a esta cancha después de tanto tiempo me generó una emoción muy grande. Fue una noche movilizante, llena de recuerdos y sensaciones”, escribió Lértora.

En su publicación, destacó el recibimiento de los hinchas y dejó en claro que esta nueva etapa lo encuentra con energías renovadas: “Reencontrarme con el club, con su gente y con esta energía me hizo muy feliz y me llena de motivación y compromiso para lo que viene”.

Embed

El volante fue más allá y marcó el objetivo colectivo: “Voy a dejar todo, junto a mis compañeros, para lograr ese deseado ascenso y volver a poner a Colón donde se merece estar”. El mensaje cerró con un contundente “GRACIAS” acompañado de corazones rojinegros.

Las reacciones que no tardaron en llegar

La publicación generó una inmediata repercusión. Su esposa, Marily Bianchi, dejó un comentario igualmente emotivo: “Hoy nos toca volver a formar nuestro hogar en este lugar que nos dio tantas alegrías. Qué emocionante es ver el cariño y el respeto que te tiene toda la gente. Vamos por otro sueño”.

Lértora.jpg
Federico L&eacute;rtora volvi&oacute; a Col&oacute;n con un triunfazo ante Deportivo Madryn en el inicio de la Primera Nacional.

Federico Lértora volvió a Colón con un triunfazo ante Deportivo Madryn en el inicio de la Primera Nacional.

También se sumaron voces del vestuario sabalero. El capitán Pier Barrios comentó: “Grande ”, mientras que el arquero Tomás Paredes escribió un simple pero significativo “GRACIAS”.

Incluso desde afuera del club llegaron saludos, como el del mendocino Franco Di Santo, con pasado en el Chelsea, quien expresó: “Feliz por vos y por verte nuevamente adentro de una cancha hermano”.

Una nueva etapa con un objetivo claro

El regreso de Lértora no es uno más. Su identificación con Colón y su liderazgo natural lo convierten en una pieza clave en este tramo del torneo. La ilusión del ascenso es compartida y el mensaje del volante refleja ese compromiso.

LEER MÁS: Colón: ganar era necesario, convencer era urgente

Para el pueblo rojinegro, su vuelta no fue solo una presencia en la mitad de la cancha: fue el reencuentro con un referente que promete dejar todo para devolver al club al lugar que siente propio, y al cual llevó a la gloria eterna en 2021.

Colón Lértora Deportivo Madryn
Noticias relacionadas
colon apuesta fuerte: viaje aereo a salta para sostener el envion

Colón apuesta fuerte: viaje aéreo a Salta para sostener el envión

colon volvio a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

federico lertora, el regreso del corazon campeon para liderar el sueno sabalero

Federico Lértora, el regreso del corazón campeón para liderar el sueño sabalero

ganar era necesario, convencer era urgente para colon

Ganar era necesario, convencer era urgente para Colón

Lo último

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Último Momento
La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Aumentó la corrupción en la Argentina en el segundo año de mandato de Milei

Aumentó la corrupción en la Argentina en el segundo año de mandato de Milei

Ovación
Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Villa Dora se lo dio vuelta a UVT en San Juan y es puntero del torneo

Villa Dora se lo dio vuelta a UVT en San Juan y es puntero del torneo

Policiales
En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus