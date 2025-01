Qué chances hay de que Colón vaya por el Pulga Rodríguez

LEER MÁS: Montevideo, el gran desafío para el Colón de Ariel Pereyra

Hasta aquí el mercado de pases viene siendo satisfactorio, o es lo que piensan tanto el director deportivo Iván Moreno y Fabianesi y el presidente Víctor Godano, como lo reflejó en diálogo con Diez en Deportes por LT10.

Pero el mercado de pases no se detiene para Colón, que ahora busca a un lateral izquierdo, ya que es muy difícil poder repatriar a Facundo Castet, un volante mixto, un volante central y un centrodelantero.

Pulga Rodríguez.

Sin embargo, el nombre que volvió a hacer mucho ruido en las últimas horas es el del Pulga Rodríguez, quien metió dos goles en los partidos de pretemporada de Atlético Tucumán, en la Serie Río de la Plata, frente a Universidad Católica (desde la mitad de la cancha) y frente a Unión.

Hubo una gran movida en redes sociales, sobre todo en X, de los hinchas sabaleros pidiendo por el retorno del Pulga Rodríguez, algunos casi rogándoles a los dirigentes para que negocien su salida de Atlético Tucumán. La misma se dio con el hashtag #ElPulgaAColón.

¿Hay chances de que el Pulga Rodríguez vuelva a Colón?

Los dirigentes de Colón siempre se mantuvieron firmes en su postura de que el Pulga Rodríguez no integre el plantel, tanto en el mercado de pases del verano del año pasado, cuando se ofreció a venir tras el descenso, como en el receso de invierno, cuando nuevamente refrendó su intención de volver a calzarse la rojinegra.

Esas declaraciones que brindó en Sol Play le valió a Pulga Rodríguez que los dirigentes decidieran rescindirle el contrato, ya que no habían caído bien en el plantel, en el cuerpo técnico y mucho menos en los hinchas. Fue así que terminó desembarcando nuevamente en Atlético Tucumán.

Se creía que esta sería su última etapa en el fútbol profesional, pero nuevamente vuelve a sonar con fuerza en Colón, aunque más por pedido de los hinchas de que vuelva que por negociaciones concretas para que esto se produzca.

Pulga Rodríguez tiene contrato con Atlético Tucumán hasta el 31 de diciembre y no tiene cláusula de salida, solo el compromiso de palabra de hacerlo si así amerita la situación. Se considera que su llegada a Colón es solo un deseo del hincha, y no convicción de la dirigencia, pero ya hay muestras sobradas que la encabezada por Godano se movió en varias ocasiones al compás del sentimiento popular no sería descabellado que puedan comenzar las negociaciones, aunque por ahora no hay nada al respecto.