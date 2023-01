Qué decisión tomará Colón con Christian Bernardi

LEER MÁS: El mensaje que le dejó Colón a sus hinchas tras el debut

Pero luego de su primer entrenamiento en Brasil, en la revisión médica, a Christian Bernardi le detectaron un inconveniente cardíaco derivado de un positivo de coronavirus que registró hace un par de semanas, con lo cual Fortaleza le puso un alto a la continuidad de su contratación.

Bernardi-Fortaleza.jpg Fortaleza de Brasil le dio la bienvenida al cordobés Christian Bernardi, proveniente de Colón.

Sin embargo, también se conoció que Fortaleza había decidido no utilizar el número 23 que ocuparía Christian Bernardi, a quien se le concedió un plazo de 45 días para su recuperación, y que luego pueda sumarse al plantel que conduce técnicamente Juan Pablo Vojvoda.

En medio de esta situación, se conoció el deseo de Christian Bernardi de volver a Colón, esgrimiendo que era el lugar donde se sentía contenido y que consideraba el adecuado para continuar con su recuperación, con la chance concreta de que pueda quedarse a seguir formando parte luego del plantel que comanda Marcelo Saralegui.

Christian Bernardi, al haber logrado su libertad de acción en Colón para jugar en Fortaleza, en este momento no tiene club, con lo cual no hay prisa en tomar urgente una determinación, con lo cual la misma podría posponerse hasta el próximo jueves 9 de febrero.

Sin embargo, la decisión que trascendió de Christian Bernardi de volver a Colón no fue confirmada ni por el jugador ni por el club, más allá que según pudo saber UNO Santa Fe, los dirigentes sabaleros consideran que su etapa está terminada en Santa Fe ya que se le quiere dar lugar a las nuevas generaciones. De igual modo no hay que descartar nada, ya que si el resultado no es el deseado en Mendoza, con pocos días en el mercado de pases, no sería descabellado que se pueda activar su retorno al plantel.