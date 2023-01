¿Qué dijo Pusineri de la chance que Pulga Rodríguez vuelva a Atlético Tucumán?

Pulga Rodríguez, quien manifestó su deseo de volver a Atlético Tucumán, fue noticia en las últimas horas tras haberse sumado a los entrenamientos de Colón en el Predio 4 de Junio, más allá que como lo venía informando UNO Santa Fe no sería tenido en cuenta por Marcelo Saralegui, quien en conferencia de prensa fue contundente sobre su decisión de no contarlo y justificó: "Yo ya planifiqué".

Lucas Pusineri, técnico de Atlético Tucumán, brindó su primera conferencia de prensa de 2023 donde habló de todo, incluso el mercado de pases del Decano y la posibilidad de que Pulga Rodríguez, quien sigue forzando su salida de Colón, vuelva a ponerse la camiseta del Gigante del Norte.

Pulga Rodríguez.jpg Prensa Colón

Consultado por El Pulga, San Pusineri respondió: "El Pulga es una persona emblemática de la institución, yo creo que aventurarme en decir algo que no conozco sería equivocado de mi parte".

"Nadie de la institución me ha manifestado la supuesta posibilidad. Sobre trascendidos no nos podemos guiar, nadie de la institución me ha manifestado nada", aclaró el entrenador.

Desde 25 de Mayo y Chile estarían esperando que el delantero nacido en Simoca resuelva la rescisión de su contrato con Colón para iniciar negociaciones, ya que anunciaron que no se meterán en el conflicto que está cada vez más intenso.

Fuente: El Tucumano