¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

Socios de Colón tomaron la sede y charlaron con los dirigentes, en un lunes de furia por el paupérrimo momento deportivo. Habrá reunión de CD este martes

15 de septiembre 2025 · 19:17hs
La tensión en Colón no da tregua. En medio de un lunes cargado de conflictos por el delicado presente futbolístico por estar peleando por la permanencia, un grupo de socios tomó pacíficamente la sede para exigir explicaciones y respuestas concretas a los dirigentes.

Mientras se producían serios incidentes en el predio 4 de Junio, otro frente de reclamo se abría en el corazón de la institución. Los socios —todos con carnet y cuota al día— fueron recibidos por Pedro Passeggi, Germán Williner y José Pisarello, quienes salieron a dar la cara en representación de la comisión. Si bien el ingreso a la sede fue sin violencia, el clima fue tenso, con gritos, insultos y exigencias que reflejan un hartazgo generalizado.

¿Qué pidieron los socios de Colón?

Los reclamos apuntaron en varias direcciones: que renuncien, la presencia del presidente Víctor Godano y el pedido de tener un mano a mano con referentes del plantel. La falta de resultados y la desconfianza en la conducción fueron los ejes centrales de una charla que, aunque sin agresiones físicas, fue intensa.

Sin embargo, la posibilidad de que el plantel participe en cualquier tipo de diálogo parece hoy lejana, sobre todo después de lo ocurrido horas antes en el predio, donde el juvenil Kevin Colli fue herido por un piedrazo en medio de los disturbios. El impacto emocional de ese episodio cerró cualquier chance de exposición por parte de los futbolistas.

Socios Colon sede 1

Hasta el momento, no hay comunicado oficial respecto a lo sucedido en la sede ni al estado de salud de Colli. Tampoco se conocen decisiones concretas tras los pedidos de los socios. Este martes habrá una reunión de comisión directiva y también con referentes de otras agrupaciones (Ricardo Luciani, Ricardo Magdalena y Gustavo Abraham). La molestia sí fue la ausencia de los principales exponentes de la dirigente.

Lo que sí quedó claro es que la paz en Colón está quebrada. Y no solo por los malos resultados: la desconfianza entre hinchas, socios y dirigentes parece profundizarse partido tras partido, y este lunes dejó una señal más de que el conflicto ya superó todos los límites.

Colón socios Víctor Godano
