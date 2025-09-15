Uno Santa Fe | Colón | Colón

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

En Colón no hay paz y hubo incidentes con hinchas en el predio, donde tuvo que actuar la policía. Un jugador fue herido en la cabeza por un piedrazo

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2025 · 18:17hs
Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

La crisis institucional y deportiva que atraviesa Colón sumó este lunes un hecho lamentable: Kevin Colli fue alcanzado por un piedrazo en la cabeza durante los disturbios que se produjeron en la puerta del predio 4 de Junio, donde un grupo de hinchas se manifestó exigiendo explicaciones por el mal momento.

• LEER MÁS: Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

Colli, un joven volante que habitualmente forma parte del plantel de reserva y participó el sábado en el clásico de Copa Santa Fe, pero que en las últimas semanas entrena con la Primera, recibió el impacto de un proyectil arrojado desde la zona donde se produjeron los incidentes entre la policía y un grupo de simpatizantes. El jugador tuvo que ser atendido, aunque por el momento no se difundió un parte médico oficial.

• LEER MÁS: Estadísticas que explican por qué Colón fue una lágrima y perdió ante Talleres (RE)

El hecho ocurrió mientras los futbolistas permanecían dentro del predio, sin contacto directo con los manifestantes. Sin embargo, en medio de la tensión y las agresiones, una piedra superó el perímetro de seguridad e impactó en el juvenil, que se encontraba en una zona cercana al ingreso.

Un jugador herido en Colón

La situación generó consternación dentro del plantel y el cuerpo técnico, que optaron por no salir ni dar declaraciones, entendiendo la gravedad del contexto y el riesgo de cualquier intento de diálogo en medio de los disturbios.

• LEER MÁS: Colón pone manos a la obra tras otro denigrante tropezón

Lo cierto es que la violencia vuelve a hacerse presente en un momento extremadamente delicado para el club. Colón no logra levantar cabeza en la Primera Naciona, y el descontento de los hinchas se traduce en acciones que ya exceden lo deportivo.

Colón Kevin Colli hinchas
Noticias relacionadas
tension en colon: los incidentes entre hinchas y la policia en el predio dejo tres detenidos

Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

estadisticas que explican por que colon fue una lagrima y perdio ante talleres (re)

Estadísticas que explican por qué Colón fue una lágrima y perdió ante Talleres (RE)

leandro spies sera el nuevo entrenador de colon en la liga argentina

Leandro Spies será el nuevo entrenador de Colón en la Liga Argentina

el malestar de los hinchas de colon aumenta en este deplorable momento

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

Lo último

Agropecuario pegó fuerte y bajó a Gimnasia (M) en el grupo B de la Primera Nacional

Agropecuario pegó fuerte y bajó a Gimnasia (M) en el grupo B de la Primera Nacional

Seguridad no cede: pese a los incidentes, aseguran que el partido de Colón frente a Morón se jugará con público

Seguridad no cede: pese a los incidentes, aseguran que el partido de Colón frente a Morón se jugará con público

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

Último Momento
Agropecuario pegó fuerte y bajó a Gimnasia (M) en el grupo B de la Primera Nacional

Agropecuario pegó fuerte y bajó a Gimnasia (M) en el grupo B de la Primera Nacional

Seguridad no cede: pese a los incidentes, aseguran que el partido de Colón frente a Morón se jugará con público

Seguridad no cede: pese a los incidentes, aseguran que el partido de Colón frente a Morón se jugará con público

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

Socios de Colón tomaron la sede: gritos, discusiones y caliente cruce de opiniones con dirigentes

Socios de Colón tomaron la sede: gritos, discusiones y caliente cruce de opiniones con dirigentes

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

Ovación
Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Colón, de papelón en papelón: un cierre de temporada indigno para su historia

Colón, de papelón en papelón: un cierre de temporada indigno para su historia

Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional