Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

En Colón no hay paz y hubo incidentes con hinchas en el predio, donde tuvo que actuar la policía. Un jugador fue herido en la cabeza por un piedrazo

La crisis institucional y deportiva que atraviesa Colón sumó este lunes un hecho lamentable: Kevin Colli fue alcanzado por un piedrazo en la cabeza durante los disturbios que se produjeron en la puerta del predio 4 de Junio , donde un grupo de hinchas se manifestó exigiendo explicaciones por el mal momento.

Colli, un joven volante que habitualmente forma parte del plantel de reserva y participó el sábado en el clásico de Copa Santa Fe, pero que en las últimas semanas entrena con la Primera, recibió el impacto de un proyectil arrojado desde la zona donde se produjeron los incidentes entre la policía y un grupo de simpatizantes. El jugador tuvo que ser atendido, aunque por el momento no se difundió un parte médico oficial.

El hecho ocurrió mientras los futbolistas permanecían dentro del predio, sin contacto directo con los manifestantes. Sin embargo, en medio de la tensión y las agresiones, una piedra superó el perímetro de seguridad e impactó en el juvenil, que se encontraba en una zona cercana al ingreso.

Un jugador herido en Colón

La situación generó consternación dentro del plantel y el cuerpo técnico, que optaron por no salir ni dar declaraciones, entendiendo la gravedad del contexto y el riesgo de cualquier intento de diálogo en medio de los disturbios.

Lo cierto es que la violencia vuelve a hacerse presente en un momento extremadamente delicado para el club. Colón no logra levantar cabeza en la Primera Naciona, y el descontento de los hinchas se traduce en acciones que ya exceden lo deportivo.