Leandro Spies será el nuevo entrenador de Colón en la Liga Argentina

Leandro Spies se desvinculará de Almagro para asumir en Colón de cara a la nueva temporada de la Liga Argentina

15 de septiembre 2025 · 14:19hs
Leandro Spies será el nuevo entrenador de Colón en la Liga Argentina

El entrenador Leandro Spies dará un paso trascendental en su carrera profesional: dejará Almagro de Esperanza, su casa durante más de una década, para asumir en Colón para la próxima temporada de la Liga Argentina de básquet.

Luego de años de trabajo sostenido, formando jugadores y logrando consagraciones en distintas categorías dentro de Almagro, el técnico finalmente aceptó el desafío de dar un salto de nivel. A lo largo de su trayectoria en la institución, Spies fue protagonista de varios procesos exitosos, guiando a camadas de jugadores hacia títulos y consolidaciones deportivas que marcaron una etapa dorada para el club.

• LEER MÁS: Así será la semana del Torneo Oficial Prefederal y la A2

Spies da el salto a Colón

Si bien fue tentado en varias ocasiones por otros proyectos, fue ahora cuando consideró que era el momento indicado para cambiar de rumbo. Esta semana firmará su vínculo con Colón y comenzará a delinear su labor al frente del equipo rojinegro, que participará en la exigente Liga Argentina, con nuevos objetivos y exigencias.

Sin embargo, su salida de Almagro no será inmediata ni total: Spies continuará vinculado durante algunas semanas más con la institución esperancina para cerrar de la mejor manera los compromisos deportivos que restan en las competencias superiores.

A partir del 22 de septiembre, dará inicio formal a la pretemporada con el plantel de Colón, iniciando así una nueva etapa profesional en su carrera. Con un nuevo plantel, otro formato de competencia y renovadas expectativas, Spies se prepara para llevar su sello a un club histórico del básquet santafesino, pero con la tranquilidad de haber dejado todo por Almagro, su querido club formador.

