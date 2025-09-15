Santa Fe duplica la recompensa por información sobre homicidios no esclarecidos: ahora es de $16 millones

El Gobierno provincial aumentó el monto destinado a quienes aporten datos certeros para resolver asesinatos ocurridos desde 2014. La medida busca fortalecer la colaboración ciudadana en casos de crimen complejo.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe anunció que la recompensa para quienes brinden información clave sobre homicidios no esclarecidos se duplica , pasando de 8 millones de pesos a 16 millones de pesos .

La iniciativa forma parte del Programa de Recompensas , impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro , que garantiza reserva absoluta de la identidad de quienes colaboren , antes, durante y después de cualquier proceso judicial.

"Es una decisión muy clara del gobernador que todos los homicidios en Santa Fe tengan una recompensa de base para ser esclarecidos y llegar a la justicia, terminando con la impunidad", sostuvo el ministro Pablo Cococcioni.

El funcionario explicó que, mientras se reciben datos de la ciudadanía, el trabajo de inteligencia policial se intensifica. Como ejemplo, destacó la captura de Waldo Bilbao, uno de los delincuentes más buscados de la provincia, detenido en Rosario gracias a tareas de investigación y no a datos de recompensas. Bilbao estaba en el tercer puesto de la lista de más buscados y fue arrestado por la Unidad de Acciones Especiales, con apoyo de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope).

Otros prófugos de alta peligrosidad que estuvieron vinculados a recompensas especiales incluyen a Sebastián “Dibu” Gómez, detenido hace algunas semanas en Dock Sud, Buenos Aires, por la PDI. Mientras que Bilbao estaba vinculado al narcotráfico, Gómez había organizado un asesinato para una banda narco, además de otros delitos y amenazas.

Desde junio de 2024, gracias a las tareas de inteligencia y las herramientas legales aprobadas en 2023, fueron arrestados varios prófugos relevantes: Mauricio Laferrara (junio 2024), Lisandro “Limón” Contreras y Jonatan Riquelme (diciembre 2024), Mauri Ayala (junio 2025), Mirko Yedro y Pablo Raynaud (julio 2025).

Cómo funciona el Programa de Recompensas

Cualquier persona que posea información veraz sobre homicidios no resueltos desde 2014 puede colaborar y acceder a la recompensa económica, siempre que los datos sean comprobables. Este instrumento busca romper pactos de silencio, acelerar los tiempos judiciales y fortalecer la persecución penal en casos de crimen organizado y delitos complejos, sumando herramientas concretas a la política de seguridad de la provincia.