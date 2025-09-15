Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán confía en revertir la situación y seguirá como DT de Colón

Más allá de algunas especulaciones que surgieron respecto a su futuro, Ezequiel Medrán se muestra confiado en revertir la situación y seguirá al frente del plantel de Colón

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2025 · 22:05hs
Medrán se mostró confiado en revertir la situación.

UNO / José Busiemi

Medrán se mostró confiado en revertir la situación.

Los números no lo avalan y además luego de la derrota de Colón ante Talleres de Remedios de Escalada, Ezequiel Medrán se fue sin hablar con la prensa. Desde que llegó, el Sabalero acumuló un empate y tres derrotas.

Medrán se mostró con ganas de seguir como DT de Colón

A partir de esa situación sumado a todo lo ocurrido este lunes, se comenzó a especular con la chance de que el DT no continúe al frente del plantel rojinegro.

Este lunes por la tarde, el entrenador mantuvo una reunión con la dirigencia y allí expresó su deseo de seguir trabajando en Colón y confiado en revertir la situación.

LEER MÁS: Reunión determinante entre la dirigencia de Colón y las distintas agrupaciones

Restan tres fechas para el final y su idea es terminar de la mejor manera, asegurando la categoría y posteriormente pensar en el 2026, aún cuando a fines de noviembre, o antes se llevarán a cabo las elecciones.

Está claro que después del partido con Deportivo Morón se verá cómo sigue el tema. Obviamente que un mal resultado puede condiciones seriamente su permanencia, pero en caso de ganar o empatar se aseguraría su continuidad.

Colón Ezequiel Medrán técnico
Noticias relacionadas
un jugador de colon fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

tension en colon: los incidentes entre hinchas y la policia en el predio dejo tres detenidos

Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

estadisticas que explican por que colon fue una lagrima y perdio ante talleres (re)

Estadísticas que explican por qué Colón fue una lágrima y perdió ante Talleres (RE)

leandro spies sera el nuevo entrenador de colon en la liga argentina

Leandro Spies será el nuevo entrenador de Colón en la Liga Argentina

Lo último

Medrán confía en revertir la situación y seguirá como DT de Colón

Medrán confía en revertir la situación y seguirá como DT de Colón

Milei presentó el Presupuesto 2026: Más allá del éxito de la gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad

Milei presentó el Presupuesto 2026: "Más allá del éxito de la gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad"

Reunión determinante entre la dirigencia de Colón y las distintas agrupaciones

Reunión determinante entre la dirigencia de Colón y las distintas agrupaciones

Último Momento
Medrán confía en revertir la situación y seguirá como DT de Colón

Medrán confía en revertir la situación y seguirá como DT de Colón

Milei presentó el Presupuesto 2026: Más allá del éxito de la gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad

Milei presentó el Presupuesto 2026: "Más allá del éxito de la gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad"

Reunión determinante entre la dirigencia de Colón y las distintas agrupaciones

Reunión determinante entre la dirigencia de Colón y las distintas agrupaciones

Santa Fe duplica la recompensa por información sobre homicidios no esclarecidos: ahora es de $16 millones

Santa Fe duplica la recompensa por información sobre homicidios no esclarecidos: ahora es de $16 millones

Según el Indec, la canasta de crianza en Argentina superó los $540 mil pesos en agosto

Según el Indec, la canasta de crianza en Argentina superó los $540 mil pesos en agosto

Ovación
Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Colón, de papelón en papelón: un cierre de temporada indigno para su historia

Colón, de papelón en papelón: un cierre de temporada indigno para su historia

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional