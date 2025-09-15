Medrán confía en revertir la situación y seguirá como DT de Colón

Más allá de algunas especulaciones que surgieron respecto a su futuro, Ezequiel Medrán se muestra confiado en revertir la situación y seguirá al frente del plantel de Colón

Los números no lo avalan y además luego de la derrota de Colón ante Talleres de Remedios de Escalada, Ezequiel Medrán se fue sin hablar con la prensa. Desde que llegó, el Sabalero acumuló un empate y tres derrotas.

A partir de esa situación sumado a todo lo ocurrido este lunes, se comenzó a especular con la chance de que el DT no continúe al frente del plantel rojinegro.

Este lunes por la tarde, el entrenador mantuvo una reunión con la dirigencia y allí expresó su deseo de seguir trabajando en Colón y confiado en revertir la situación.

Restan tres fechas para el final y su idea es terminar de la mejor manera, asegurando la categoría y posteriormente pensar en el 2026, aún cuando a fines de noviembre, o antes se llevarán a cabo las elecciones.

Está claro que después del partido con Deportivo Morón se verá cómo sigue el tema. Obviamente que un mal resultado puede condiciones seriamente su permanencia, pero en caso de ganar o empatar se aseguraría su continuidad.